iPhone 14 Plus - phép lai hoàn hảo giữa iPhone 14 rẻ nhất và đắt nhất

Xét cho cùng, iPhone 14 Plus không đi kèm đầy đủ các tính năng của dòng Pro nhưng vẫn phục vụ tốt cho nhu cầu của nhiều người dùng. Nếu vẫn chưa nâng cấp điện thoại trong một thời gian dài, iPhone 14 Plus là một lựa chọn rất phù hợp, đáp ứng hầu hết nhu cầu của mọi người. Máy có thể chạy tốt một số trò chơi khắ khe nhất, chụp ảnh tốt và thực hiện rất nhiều công việc với thời lượng pin kéo dài, thậm chí là lâu nhất trong họ iPhone của Apple. Mặc dù vậy, nếu đã sở hữu một trong những thành viên dòng iPhone 13, tất cả những gì có trên iPhone 14 Plus có thể không quan trọng lắm, vì cải tiến thực sự có lẽ nằm ở lĩnh vực máy ảnh.