Chiếc iPhone 16 Pro Max đắt nhất thế giới ra mắt

Nổi tiếng với việc kết hợp các vật liệu quý hiếm và công nghệ tiên tiến, Caviar đã giới thiệu mẫu iPhone 16 Pro Max mang tên “The Great, The Terrible, The Magnificent”. Mẫu điện thoại này được trang trí bằng một vương miện chế tác từ vàng nguyên khối 18 karat và nạm đá quý, lấy cảm hứng từ vương miện của ba vị vua nổi tiếng: Ivan Bạo chúa, Suleiman Đại đế và Charlemagne.

iPhone 16 Pro Max "The Great, The Terrible, The Magnificent".

Vương miện độc đáo này nặng hơn 1 kg và được chế tác từ vàng cấp 750, với phần trên được trang trí bằng một cây thánh giá phản ánh mũ của Sa hoàng Nga. Các loại đá quý trên vương miện được lấy cảm hứng từ Đế chế La Mã Thần thánh, trong khi phần đế mô phỏng hình dạng mũ sắt của Suleiman Đại đế. Thiết kế phức tạp còn được tăng cường với các họa tiết thực vật mang đậm tính thẩm mỹ phương Đông.

Ngoài vương miện, thân máy còn được trang trí bằng 402 viên kim cương, hồng ngọc và sapphire, tạo nên sự tinh tế và độ bền cho sản phẩm.

Giá cho sản phẩm đắt đỏ này lên đến 7,66 tỷ đồng.

Đáng chú ý, iPhone 16 Pro Max “The Great, The Terrible, The Magnificent” chỉ được sản xuất giới hạn ba chiếc trên toàn thế giới, nhấn mạnh tính hiếm có và độc quyền của nó, khiến sản phẩm này trở thành món đồ sưu tầm lý tưởng cho những người yêu thích hàng xa xỉ.

Bên cạnh thiết kế vương miện, Caviar cũng giới thiệu ba mẫu lấy cảm hứng từ đồng hồ Thụy Sĩ, bao gồm các phiên bản Evergreen, Atlantis và Twilight, với thiết kế gợi nhớ đến những chiếc đồng hồ Rolex nổi tiếng. Ví dụ mẫu Atlantis được lấy cảm hứng từ Rolex Submariner, với lớp da cá sấu xanh đậm tượng trưng cho đại dương, cùng các điểm nhấn màu vàng.

Chiếc Apple Vision Pro tùy chỉnh đầu tiên thế giới.

Các mẫu sản phẩm này có giá khởi điểm từ 9.910 USD (251,6 triệu đồng) cho mẫu Atlantis, trong khi các phiên bản vàng nguyên khối có giá 301.070 USD (7,65 tỷ đồng) cho phiên bản 256 GB và 301.790 USD (7,66 tỷ đồng) cho phiên bản 1 TB. Đầu năm nay, Caviar cũng đã ra mắt chiếc Apple Vision Pro tùy chỉnh sang trọng đầu tiên trên thế giới với giá khởi điểm 26.700 USD (678 triệu đồng), cùng bộ sưu tập iPhone 16 Pro tôn vinh các nhân vật nổi tiếng như Steve Jobs, Donald Trump và Elon Musk, với giá khởi điểm từ 9.200 USD (233,6 triệu đồng).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]