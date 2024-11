Giá iPhone 14 series tháng 11/2024: iPhone 14 Pro thành hàng hiếm

Giữa tháng 11/2024, các model thuộc iPhone 14 series trên các kệ hàng có nhiều khác biệt. Hiện, iPhone 14 series chủ yếu còn hàng với iPhone 14 bản thường và iPhone 14 Plus; trong khi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chỉ còn vài mẫu hoặc hết hẳn hàng tại một số hệ thống.

iPhone 14 Pro Max hiện còn ít hàng tại các hệ thống.

Ghi nhận vào ngày 15/1, Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT khá tương đồng về giá bán đối với các mẫu còn hàng. Cụ thể, TGDĐ niêm yết giá 17,39 triệu đồng cho iPhone 14 128GB và 20,59 triệu đồng cho iPhone 14 256GB; còn tại FPT Shop tương ứng là 17,49 triệu đồng (cao hơn 100.000 đồng so với TGDĐ) và 20,49 triệu đồng (rẻ hơn 100.000 đồng so với TGDĐ).

Về phía CellphoneS, hệ thống này đang bán iPhone 14 Plus 256GB với giá tốt hơn 600.000 đồng so với TGDĐ, cụ thể là 22,99 triệu đồng so với 23,59 triệu đồng. Ngoài ra, CellphoneS cũng là hệ thống duy nhất trong khảo sát đang còn hàng với iPhone 14 Pro 128GB với giá 22,99 triệu đồng, giúp iFan tiết kiệm 7 triệu đồng so với iPhone 16 Pro 128GB mới nhất hiện nay.

24hStore thì đã không còn hàng với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Tuy vậy, khác biệt ở hệ thống này so với các hệ thống khác là họ còn đủ các tùy chọn của iPhone 14: Bản 128GB, 256GB và 512GB có giá tương ứng 15,99 triệu đồng; 16,99 triệu đồng; và 17,99 triệu đồng. Với iPhone 14 Pro, 24hStore chỉ còn hàng với tùy chọn 128GB và 256GB, giá tương ứng 18,79 triệu đồng và 19,99 triệu đồng.

Từ trái qua là hộp của iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 bản thường.

Giá tham khảo iPhone 14 series tháng 11/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS 24hStore iPhone 14 128GB 17,39 17,49 17,49 15,99 256GB 20,59 20,49 - 16,99 512GB - - - 17,99 iPhone 14 Plus 128GB 20,09 19,99 20,09 18,79 256GB 23,59 22,99 22,99 19,99 512GB - 24,99 - - iPhone 14 Pro 128GB - - 22,99 - 256GB - - - - 512GB - - - - 1TB - - - - iPhone 14 Pro Max 128GB 26,99 - - - 256GB 28,59 - - - 512GB 35,99 - - - 1TB - - - -

* Giá tham khảo ngày 15/11/2024.

* (-) là hết hàng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]