5 điểm khiến iPhone 16 đáng mua ngay cả khi không có Apple Intelligence

Bốn phiên bản iPhone 16, dự kiến được công bố trong tháng 9, sẽ chưa được trang bị các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Tuy nhiên, iPhone 16 vẫn còn nhiều nâng cấp hấp dẫn xứng đáng để các iFan lên đời. Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý, theo đánh giá của BGR:

Màn hình lớn hơn

iPhone 16 sẽ có màn hình lớn hơn. Bạn có thể sẽ muốn mua iPhone 16 Plus với màn hình 6,7 inch nếu không muốn bỏ quá nhiều tiền cho các mẫu Pro.

Ngược lại, bạn sẽ có iPhone 16 Pro với màn hình 6,3 inch và iPhone 16 Pro Max với màn 6,9 inch. Cả hai đều lớn hơn 0,2 inch so với các mẫu Pro trước đó. Nhưng nhìn chung, máy sẽ không lớn hơn đáng kể do Apple thu nhỏ viền bezel lại so với các mẫu cũ.

Nút chụp hình

Cả bốn mẫu thuộc dòng iPhone 16 đều sẽ có một nút phần cứng mới ở bên phải. Nút Chụp này sẽ được đặt dưới nút nguồn. Các báo cáo cho biết nút này có thể là nút điện dung để hỗ trợ mọi loại cử chỉ liên quan đến máy ảnh.

Đây là một nâng cấp lớn đối với các tín đồ chụp ảnh quay phim, vì nó cho phép kích hoạt máy ảnh nhanh hơn bao giờ hết. Đặc biệt là nút chụp này cho phép bạn thao tác các chức năng của máy ảnh mà không cần chạm vào màn hình. Không chỉ là chụp ảnh mà còn là chọn các chế độ máy ảnh khác nhau, thay đổi tiêu điểm, phóng to hoặc quay video nhanh.

Camera được cải tiến

Cả 2 mẫu iPhone 16 Pro đều sẽ có camera tiềm vọng. Đó là lý do tại sao Apple tăng kích thước máy. Nếu không cần camera zoom tetraprism, bạn có thể chọn iPhone 16 hoặc 16 Plus. Nhưng các mẫu không phải Pro cũng sẽ nhận được một vài nâng cấp như có các mô-đun camera dọc, rất tiện lợi cho nhiếp ảnh không gian. Ngoài ra, một số thông tin cho thấy camera góc siêu rộng sẽ có cảm biến 48 megapixel.

Pin tốt hơn

Các mẫu iPhone 16 hầu như đều có pin lớn hơn. Mẫu iPhone 16 Plus sẽ trang bị viên pin được cho là 4.006 mAh, hứa hẹn sẽ cung cấp thời lượng pin tuyệt vời.

iPhone 16 Pro Max sẽ có pin 4.676 mAh. Thú vị hơn là các báo cáo tuyên bố rằng Apple đang ra mắt công nghệ pin mới bên trong iPhone 16 Pro Max , có thể sẽ được áp dụng cho các dòng iPhone khác trong tương lai. Cụ thể, iPhone 16 Pro Max sẽ có pin mật độ cao hơn được đóng gói bên trong vỏ kim loại để dễ thay thế hơn.

Một điểm khác nữa là tất cả các mẫu iPhone 16 đều sẽ được trang bị chip tiết kiệm năng lượng hơn, dù là chip A18 cơ bản hay chip A18 Pro.

Hệ thống tản nhiệt mới

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max gặp phải nhiều phản hồi tiêu cực từ người dùng về vấn đề nóng máy, gây khó chịu khi cầm nắm và tuổi thọ kém. Với phiên bản này, mặc dù Apple đã cố gắng khắc phục thông qua các bản cập nhật phần mềm nhưng mọi thứ không thể tốt hơn.

Song với phiên bản iPhone 16 mới, máy sẽ được trang bị công nghệ làm mát mới với một “tấm than chì lớn hơn” được tích hợp vào bên trong khung máy. Tấm than chì này đóng vai trò giúp quá trình tản nhiệt trong khi vận hành hiệu quả hơn. Nhờ thế nên thiết bị có thể giảm nhiệt độ xuống kể cả khi chạy các tác vụ nặng.

