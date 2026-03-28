Xuất hiện con nai cho cặp nhung nặng 13,4kg, chủ nhân ở Nghệ An bán liền tay, “đút túi” ngay 107 triệu đồng

Ngày 24/3, người dân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An xôn xao trước thông tin gia đình ông Nguyễn Cảnh Sinh cắt cặp nhung nai có trọng lượng “siêu khủng”. Cặp nhung nai được cắt vào sáng cùng ngày với tổng trọng lượng 13,4kg.

Theo ông Nguyễn Cảnh Sinh, con nai cho cặp nhung đặc biệt này được ông mua cách đây 3 năm với giá 450 triệu đồng để đưa về nuôi sinh sản và khai thác nhung.

Từ khi đưa về trang trại, con nai đã qua 2 mùa cắt lộc. Lần cắt gần nhất vào tháng 5/2025, còn cặp nhung vừa thu hoạch sau khoảng 10 tháng phát triển, đạt trọng lượng 13,4 kg, mức rất hiếm trong chăn nuôi nai lấy nhung hiện nay.

Trang trại giống hươu nai sinh sản Sinh Thủy hiện đang nuôi hơn 100 con hươu, nai vừa lấy nhung vừa sinh sản.

Những năm gần đây, nhờ đầu tư con giống chất lượng cao, cải thiện chế độ dinh dưỡng và chăm sóc theo quy trình, nhiều con nai tại trang trại cho sản lượng nhung lớn, giá trị kinh tế cao.

Cặp nhung nai "khủng" giúp anh Sinh ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An "đút túi" 107 triệu đồng.

Ông Trần Nhật Trung - Chủ tịch Hội Nhung hươu nai Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, nghề nuôi hươu, nai tại khu vực đang có bước phát triển mạnh, nhiều hộ đầu tư con giống giá trị cao, hướng đến khai thác nhung thương phẩm.

Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nghề nuôi nai lấy nhung tại địa phương rất lớn nếu người dân đầu tư bài bản

Ngay sau khi cắt, ông Nguyễn Cảnh Sinh đã bán cặp nhung cho Công ty Nhung hươu Hương Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh. Cặp nhung được bảo quản theo quy trình lạnh để đảm bảo chất lượng trước khi đưa về cơ sở chế biến.