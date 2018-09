Xử phạt nhiều sản phẩm trà giảm cân, tăng cân

Chủ Nhật, ngày 09/09/2018 08:00 AM (GMT+7)

Thực phẩm chức năng Sự kiện:

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Mới đây (ngày 4-9), Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic tại địa chỉ tầng 4, 696 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội với hành vi vi phạm: Không có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định và sản xuất, buôn bán lô sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Slim Cường Anh (số lô 81017, NSX: 8-10-2017, HSD: 8-10-2018) thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tổng mức phạt tiền 55,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Nhiều sản phẩm trà giảm cân, tăng cân không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đưa ra thông tin cảnh báo tới người tiêu dùng biết về các website đang quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo.

Theo đó, Cục phát hiện hai website gồm http://giamcancuonganh.com và http://cuonganhauthentic.vn đang quảng cáo Trà giảm cân Cường Anh và Trà tăng cân Cường Anh có nội dung vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm đã làm việc với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic (696 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) - đơn vị sản xuất hai sản phẩm trên.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty khẳng định không có website. Công ty không chịu trách nhiệm về tính pháp lý cũng như không thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà giảm cân Cường Anh và Trà tăng cân Cường Anh trên các website này.

Trước đó, ngày 30-8, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thảo Mộc Thiên Nhiên Hồng Sâm QM. Địa chỉ tại phòng 201 tầng 2 tòa nhà Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng, 1075 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội, số tiền phạt 50,8 triệu đồng về ba hành vi vi phạm.

Thứ nhất, công ty này sản xuất hai sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo mộc tăng cân thiên nhiên hồng sâm QM và Thảo mộc giảm cân hồng sâm QM Plus thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Hành vi vi phạm thứ hai là buôn bán hai sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo mộc tăng cân thiên nhiên hồng sâm QM và Thảo mộc giảm cân hồng sâm QM Plus thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Công ty này sản xuất hai sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo mộc tăng cân thiên nhiên hồng sâm QM và Thảo mộc giảm cân hồng sâm QM Plus mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.