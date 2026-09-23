Chỉ hơn 3 tháng nuôi con “ăn bèo”, cựu cán bộ xã ở Lạng Sơn thu 4,8 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng

Cựu cán bộ xã ở Lạng Sơn cải tạo gần 1 mẫu ao nuôi ốc nhồi

Trước khi trở thành nông dân sản xuất giỏi, anh Lê Văn Định là gương mặt quen thuộc với người dân địa phương. Suốt hơn một thập kỷ, anh đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở xã, từ cán bộ Công an xã đến Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ.

Năm 2025, anh Định quyết định dừng công tác chính quyền để chuyển hướng sang phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy tiềm năng từ nghề nuôi ốc nhồi thương phẩm, anh bàn với gia đình cải tạo khu ao rộng gần 1 mẫu để xây dựng mô hình.

Ngay ở lứa đầu tiên nuôi ốc nhồi anh Định đã thành công đem về hiệu quả kinh tế khá. Ảnh: Hoàng Tính

Để chuẩn bị cho việc nuôi ốc nhồi bài bản, anh Định chủ động đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình đã triển khai thành công.

Sau khi tìm hiểu, gia đình anh đầu tư khoảng 80 triệu đồng cải tạo toàn bộ hệ thống ao nuôi, lót bạt, kéo đường điện, lắp đặt máy bơm, hệ thống ống dẫn nước và khoan thêm giếng để phục vụ việc nuôi ốc.

Bên cạnh đó, anh Định dành khoảng 5 sào đất bãi để trồng sắn, khoai lang..., chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn ốc.

Nuôi ốc nhồi hơn 3 tháng, thu 4,8 tấn, lãi hơn 100 triệu đồng

Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, anh Định lựa chọn phương án an toàn là mua ốc giống đã qua giai đoạn rủi ro về nuôi thương phẩm.

Tận dụng diện tích đất vườn để trồng sắn, khoai lang... làm thức ăn xanh cho ốc nhồi. Ảnh: Hoàng Tính

Tháng 2/2026, anh thả 30 vạn ốc giống, với tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng. Giá ốc giống thời điểm đó dao động từ 2-2,1 triệu đồng/vạn con.

Nhờ nguồn nước giếng khoan sạch và môi trường ao nuôi được kiểm soát tốt, đàn ốc nhồi phát triển nhanh. Trong khoảng 2,5 tháng đầu, thức ăn chủ yếu của ốc là bèo tấm.

Từ giai đoạn 2,5-3,5 tháng tuổi, khi ốc bước vào thời kỳ phát triển mạnh, anh Định bắt đầu bổ sung thêm lá sắn, bí ngô, quả bưởi, mít, khoai môn, mướp, dây khoai lang và cám.

“Thức ăn xanh chiếm tới 70% khẩu phần ăn của ốc nhồi. Việc tự trồng được 5 sào sắn, kết hợp tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương giúp gia đình tôi chủ động nguồn thức ăn và giảm tối đa chi phí đầu vào”, anh Định chia sẻ.

Đến tháng 5, sau hơn 3 tháng chăm sóc, lứa ốc thương phẩm đầu tiên cho thu hoạch 4,8 tấn. Với giá bán ổn định ở mức 52.000 đồng/kg, anh Định thu về hơn 200 triệu đồng.

Sau khi trừ chi phí con giống và thức ăn khoảng 100 triệu đồng, gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Tự ấp ốc giống, giảm chi phí và làm chủ kỹ thuật nuôi ốc nhồi

Không dừng lại ở thành công ban đầu, ngay trong quá trình nuôi lứa ốc nhồi thương phẩm đầu tiên, anh Định tiếp tục học kỹ thuật ấp trứng để từng bước chủ động nguồn con giống cho những vụ sau.

Anh tìm mua trứng ốc từ các trang trại cung cấp giống uy tín ở Phú Thọ với giá từ 200.000-300.000 đồng/kg để tự ấp.

Theo anh Định, việc làm chủ khâu ấp nở giúp giảm khoảng 1/3 chi phí con giống so với mua ốc giống sẵn.

Sang vụ nuôi thứ hai, anh Định tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi ốc nhồi với những yêu cầu chặt chẽ về môi trường nước.

Ngay ở lứa thứ 2, anh Định đã hoàn thiện quy trình ấp trứng ốc để giảm giá thành trong chăn nuôi. Ảnh: Hoàng Tính

Khi ốc còn nhỏ, mực nước trong ao được duy trì ở mức 40-50 cm; khi ốc trưởng thành, nâng lên 80-90 cm. Với ốc nhỏ dưới 2 tháng tuổi, nước được thay từ 7-10 ngày/lần; ốc lớn thay nước từ 3-4 ngày/lần.

Mỗi lần, anh thay khoảng 2/3 lượng nước trong ao, chủ yếu vào sáng sớm hoặc chiều mát nhằm hạn chế ốc bị sốc nhiệt.

Theo anh Định, việc xử lý môi trường nước sau mỗi trận mưa đặc biệt quan trọng bởi nước mưa có thể làm thay đổi đột ngột độ pH và tính axit của nước ao.

“Vì vậy, phải kịp thời xử lý đáy ao, kết hợp bổ sung men tiêu hóa và kháng sinh phòng bệnh đường ruột cho ốc”, anh Định chia sẻ kinh nghiệm.

Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, gia đình anh Định được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ nâng mức dư nợ vốn vay ưu đãi từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Nguồn vốn này được anh đầu tư phát triển mô hình kinh tế gia đình, nâng cấp hệ thống ao nuôi ốc nhồi.

Từ kinh nghiệm thực tế, anh Lê Văn Định không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật, hỗ trợ con giống cho người dân trong vùng cùng phát triển mô hình nuôi ốc nhồi, góp phần mở thêm hướng nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương.