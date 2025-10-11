Vì sao nho sữa đỏ trái tim giá cao vẫn 'hút' người tiêu dùng?

Theo chị Hương, chủ cửa hàng trái cây tại Thanh Xuân (Hà Nội), nho sữa đỏ trái tim gây ấn tượng ngay từ hình dáng: quả màu đỏ tía, hình dáng gần giống hình trái tim, đường kính từ 2–3 cm. Mỗi chùm nho sẽ nặng từ 1,8–2,5 kg. Đặc biệt, nho sữa đỏ có vị giòn, ngọt và hoàn toàn không hạt, khiến nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi số tiền không nhỏ để sở hữu.

Theo chị Hương, loại nho này có giá khoảng 260.000 đồng/kg, một chùm nặng 1,8–2,5 kg có giá từ hơn 400.000 đến hơn 700.000 đồng. Mức giá này đắt gấp nhiều lần so với nho sữa xanh.

Nho sữa đỏ trái tim có hình dáng và mùi vị đều thu hút người tiêu dùng. Ảnh: Thùy Anh.

Chị Hương cho biết, nho sữa đỏ trái tim có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng giá lại đắt hơn cả nho Mỹ đang bán tại Việt Nam. Dù vậy, lượng bán ra mỗi ngày vẫn rất lớn.

"Có ngày tôi bán được cả chục thùng, bán 'sướng tay' luôn", chị Hương phấn khởi nói.

Anh Sơn, chủ cửa hàng trái cây tại Hà Đông (Hà Nội), cho biết, nho sữa đỏ xuất hiện ở Việt Nam rải rác từ lâu nhưng số lượng nhập nhỏ lẻ, giá cao và hàng không đều. Năm nay, loại nho này được các mối sỉ Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt, các cửa hàng có thể lấy hàng bất cứ lúc nào, do đó giá cả phải chăng hơn.

"Tuy nhiên, do mới đầu vụ nên giá vẫn cao. Tôi dự đoán, đến chính vụ, giá có thể giảm còn hơn 100.000 đồng/kg", anh Sơn cho hay.

Anh Sơn nói thêm: "Một yếu tố quan trọng giúp nho sữa đỏ hút người tiêu dùng là trải nghiệm thưởng thức khác biệt. Không chỉ giòn, ngọt, nho sữa đỏ còn có hình dáng bắt mắt, thích hợp làm quà biếu hoặc bày bàn tiệc. Nhiều khách hàng chia sẻ, loại nho này vừa ngon vừa "sang", dù giá cao vẫn xứng đáng để thử".

Chị Quỳnh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, bản thân chị lần đầu tiên được thưởng thức nho sữa đỏ trái tim tại một buổi sinh nhật của một người bạn. Khá ngạc nhiên bởi hình dáng và mùi vị của loại nho này, chị Trang đã vài lần mua về cho cả gia đình thưởng thức.

"Bọn trẻ nhà tôi rất thích. Nho này không quá ngọt như nho ngón tay, vị chua ngọt của nó rất hài hòa. Nếu thoải mái thì có thể ăn hết cả cân một lúc. Chỉ tiếc là giá hơi cao - hơn 200.000 đồng/kg nên tôi không mua được nhiều", chị Trang nói.

Nho sữa đỏ trái tim. Ảnh: Thùy Anh.

Giống với chị Trang, chị Hoa (Hoài Đức, Hà Nội) cũng khá bất ngờ khi thưởng thức loại quả mới lạ này: "Rất ngon và đặc biệt. Tôi đánh giá đây là loại nho ngon nhất trong những loại nho mà tôi được thưởng thức từ trước đến giờ. Vừa giòn, ngọt, lại không hề có hạt, hình dáng thì đẹp mắt,... Rất đáng để xuống tiền".

Cách chọn nho sữa đỏ trái tim tươi ngon

Chị Hương, chủ cửa hàng trái cây tại Thanh Xuân (Hà Nội), hướng dẫn, để thưởng thức nho sữa đỏ trọn vị, người tiêu dùng cần chú ý một số điểm sau khi mua:

Hình dáng quả: Chọn quả đều màu đỏ tía, căng mọng, cứng, không bị dập nát hay nhăn.

Kích thước: Quả to vừa phải, đồng đều, chùm nặng và chắc tay.

Cuống nho: Cuống xanh tươi, không héo hoặc nâu.

Vị: Nếu có thể nếm thử, nho ngon sẽ giòn, ngọt tự nhiên và không chua.

Không có mùi lạ: Nho tươi sẽ thơm nhẹ mùi sữa đặc trưng, không có mùi men hay mốc.