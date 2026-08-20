VETC, ePass dừng thu phí dịch vụ ví điện tử

Theo Công ty cổ phần VETC, quyết định dừng thu phí ví dịch vụ điện tử sáng sớm nay được đưa ra sau khi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng liên quan tới chính sách này.

Đại diện doanh nghiệp cho biết quá trình truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách vừa qua chưa đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận của khách hàng. Đơn vị này cũng khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, VETC chưa thu bất kỳ khoản phí tài khoản nào.

Vài giờ sau động thái của VETC, Viettel Money sáng nay cũng thông báo dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Ví điện tử Viettel Money là phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông của ứng dụng ePass thuộc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam - VDTC).

Trước đó, VETC và Viettel Money cùng dự kiến áp dụng chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8. Mức phí mỗi tháng với người dùng cá nhân là 6.600 đồng; tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng.

Hôm 19/8, ePass đã lên tiếng, cho biết chưa thu phí dịch vụ nào trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực. Ngoài ra, công ty thông tin rằng chỉ thu khoản phí này với những tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó. Tức là, xe không qua trạm BOT, khách hàng sẽ không phải trả thêm phí dịch vụ liên kết ví điện tử.

Dù phí chỉ từ 6.600 đồng một tháng, nhiều chủ xe không đồng tình bởi họ đã nạp sẵn tiền vào ví để đảm bảo thanh toán mỗi khi xe qua trạm. Số này không được hưởng lãi, nhưng lại phải nộp thêm tiền để duy trì kết nối tài khoản giao thông với ví điện tử.

Giải thích về việc này, cả VETC và ePass đều khẳng định khoản phí mới dự kiến sử dụng để duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ; vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực. Phí này cũng nhằm tăng bảo mật, chất lượng dịch vụ và bảo đảm kết nối liên tục giữa ví điện tử với tài khoản giao thông 24/7.

Về tiền trong ví, phía VETC cho biết, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền của khách hàng phải được quản lý tại tài khoản bảo đảm thanh toán riêng. Do đó, đơn vị cung ứng ví điện tử không được trả lãi trên số dư này.

Ví điện tử không phải là tài khoản tiền gửi. Theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh khác của công ty. Đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC phải tuân thủ.

Bởi vậy, chính sách vừa qua liên quan tới ví điện tử, không phải là phí quản lý tài khoản giao thông hay sử dụng đường bộ. Thời gian tới, VETC cho biết sẽ làm việc với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán để tối ưu hệ thống và bổ sung phương thức thanh toán nhằm giảm chi phí cho người dùng.

Tính đến đầu năm 2026, cả nước có khoảng 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% tổng số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ.