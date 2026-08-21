Thái Lan lo ế vé chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Thái Lan tổ chức các trận ASEAN Cup năm nay trên sân Rajamangala, Bangkok có sức chứa 51.552 chỗ. Trong trận ra quân tại vòng bảng, chỉ khoảng 16.000 người đến cổ vũ đội nhà gặp Malaysia. Ở các trận tiếp theo, số lượng giảm còn 13.000 người (gặp Myanmar, vòng bảng) và 10.800 người (gặp Singapore, lượt về bán kết).

Sân vận động Rajamangala, nơi sẽ diễn ra lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan - Việt Nam. Ảnh chụp ngày 2/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định giảm 100 baht so với các trận đấu vòng bảng. Cụ thể, loại vé VIP và vé cho đội khách Việt Nam, có mức giá cao nhất 500 baht (khoảng 395.000 đồng). Còn các khu vực khác có các mệnh giá từ 200 đến 400 baht.

Theo ghi nhận của VnExpress, lúc 9h30 sáng nay 21/8, toàn bộ 3.680 vé ở khu vực khán đài C đã bán hết. Tuy nhiên, vé ở các khu vực khác còn nhiều, và lượng người đến mua thưa thớt.

Bên cạnh việc bán trực tiếp, FAT còn phát hành vé qua hình thức trực tuyến.

Mới đây, cựu đội trưởng Chanathip Songkrasin đã phải lên trang cá nhân kêu gọi người hâm mộ đến sân tiếp sức cho đội nhà. "Trong bóng đá có cả những lúc thuận lợi và khó khăn. Nhưng đội tuyển chúng ta đã vượt khó để có mặt ở chung kết. Tôi mong muốn tất cả người hâm mộ cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển. Tôi muốn nghe người hâm mộ Thái Lan hò hét và cổ vũ. Hãy cùng nhau cổ vũ và ủng hộ đội tuyển. Tôi tin rằng đó sẽ là một ngày tốt đẹp và một chiến thắng", anh viết.

Sơ đồ và mức giá vé trên sân Rajamangala, nơi diễn ra lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan - khu vực AWAY (giành cho khán giả đội khách) đã hết vé.

Ngược với Thái Lan, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình đón số lượng khán giả ngày càng tăng. Tại vòng bảng, trận gặp Campuchia có 19.628 người, và đến trận đấu Singapore đạt 31.569 người. Ở lượt về bán kết với Malaysia có 37.960 khán giả đến sân.

Mức vé xem thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng bảng có các mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, còn bán kết là từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên vé chung kết lượt về ngày 26/8 đã tăng lên với các mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng.

Hiện, vé đã bán hết qua hình thức trực tuyến, chỉ sau bốn tiếng mở cổng.