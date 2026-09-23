Bình quân mỗi năm người Việt chi hơn 100.000 tỷ đồng mua vé số

Số liệu được Bộ Tài chính nêu trong báo cáo tổng kết hơn 13 năm thực hiện thông tư về hoạt động kinh doanh xổ số.

Quy đổi theo tỷ giá cuối năm ngoái, bình quân mỗi năm người Việt chi khoảng 4 tỷ USD mua vé số. Tăng trưởng doanh thu toàn ngành 13 năm qua đạt 10,2% mỗi năm. Riêng năm 2025, doanh thu tăng xấp xỉ 10,5% so với cùng kỳ, lên gần 177.200 tỷ đồng, tức khoảng 6,7 tỷ USD. Tính theo quy mô dân số năm ngoái là 102,3 triệu người, bình quân mỗi người Việt chi khoảng 1,73 triệu đồng để mua vé số.

Theo Bộ Tài chính, doanh thu tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Khoảng cách doanh thu giữa các khu vực và loại hình sản phẩm có xu hướng gia tăng. Để kiểm soát sự phát triển của thị trường, cơ quan quản lý áp dụng giới hạn trần doanh số phát hành mỗi kỳ.

Từ 2013-2025, ngành xổ số nộp ngân sách nhà nước 439.000 tỷ đồng. Trong đó, năm gần nhất nộp hơn 57.000 tỷ đồng. Theo quy định, toàn bộ số thu từ kinh doanh xổ số là nguồn thu cho ngân sách địa phương, được sử dụng cho các mục tiêu về y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.

Người bán vé số kiến thiết dạo ở TP HCM. Ảnh: Phương Đông

Cả nước hiện có 63 công ty xổ số kiến thiết do UBND các tỉnh, thành phố thành lập và quản lý; riêng Vietlott do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu. Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được tổ chức theo ba miền, còn Vietlott kinh doanh khắp cả nước.

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm như xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn, xổ số biết ngay kết quả và tự chọn số điện toán. Việc đưa xổ số điện toán vào thị trường, theo Bộ Tài chính, giúp hạn chế tình trạng lô đề và cờ bạc bất hợp pháp. Trong giai đoạn 2016-2025, đối tác của Vietlott là Berjaya đã hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ Chính phủ 50 triệu USD.

Cơ quan quản lý cho biết hoạt động kinh doanh xổ số góp phần tạo việc làm cho khoảng 500.000 người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo thông qua hệ thống đại lý bán vé. Số liệu này không thay đổi so với khi Bộ trình dự thảo Nghị định kinh doanh xổ số hồi 2022.