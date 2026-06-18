Từ 1/7, người đi máy bay sẽ được hoàn 100% tiền vé nếu gặp trường hợp này

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 208/2026/NĐ-CP về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là quy định trách nhiệm của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, chuyển đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu...

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng bay có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương.

Từ ngày 1/7/2026, hành khách có chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không chấp nhận phương án đổi chuyến.

Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài các quy định tương tự, hãng bay phải hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay (1 lần)... Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng khi chậm chuyến bay do lỗi của hãng hàng không.

Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ, hành khách được bố trí nơi nghỉ phù hợp. Nếu thời gian chậm diễn ra trong khoảng 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng phải sắp xếp khu vực nghỉ tại sân bay. Trường hợp kéo dài từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, hãng phải bố trí nơi lưu trú tại địa phương hoặc phương án thay thế nếu hành khách đồng ý.

Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ.

Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo, xin lỗi hành khách, nêu rõ nguyên nhân và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến. Thông tin này phải được hiển thị tại sân bay và cập nhật tối thiểu 30 phút một lần.

Nếu tàu bay đã đóng cửa nhưng chưa thể cất cánh trong thời gian từ 30 phút trở lên, hãng phải bảo đảm nước uống, thông gió, nhiệt độ phù hợp, điều kiện sử dụng nhà vệ sinh và hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần thiết.

Đặc biệt, nếu hành khách phải chờ trên máy bay quá 3 giờ mà vẫn chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng hàng không phải đưa hành khách rời khỏi tàu bay.

Các chính sách hỗ trợ về ăn uống và nghỉ ngơi chỉ áp dụng đối với hành khách đã có vé, được xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Người đã nhận hoàn tiền vé sẽ không thuộc diện được bố trí nơi nghỉ.

Ngoài ra, điểm c khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP quy định người vận chuyển phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Khoản bồi thường này chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang theo quy định tại Điều 38 Nghị định 208/2026/NĐ-CP.

Đáng lưu ý, nghĩa vụ hoàn trả tiền vé và bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyến bay chậm do lỗi của người vận chuyển theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 36 Nghị định 208/2026/NĐ-CP.

Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của hãng hàng không khi điều chỉnh lịch khai thác. Theo đó, từ thời điểm mở bán vé đến khi công bố lịch bay, nếu hãng thay đổi giờ khởi hành sớm hoặc muộn từ 5 giờ trở lên, doanh nghiệp phải chủ động thông báo cho hành khách, đồng thời thực hiện hoàn tiền vé hoặc bố trí chuyến bay thay thế trong vòng 72 giờ để bảo đảm hành trình.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại cũng như phương thức và thời gian thực hiện.

Để thực hiện quyền lợi hoàn vé, hành khách có thể thực hiện thông qua các kênh chính thống. Nếu đang ở sân bay, hành khách nên di chuyển trực tiếp đến quầy đại diện của hãng hoặc quầy vé giờ chót để làm thủ tục. Nếu đặt vé qua website hoặc ứng dụng, hành khách có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi email theo mẫu hướng dẫn trên trang chủ của hãng. Trường hợp mua vé qua đại lý hoặc ứng dụng trung gian (OTA), hành khách cần liên hệ trực tiếp với đại lý đó để được hỗ trợ thủ tục.

Hành khách cần lưu giữ cẩn thận các giấy tờ như mã đặt chỗ (PNR), vé điện tử, thẻ lên máy bay (nếu có) và giấy tờ tùy thân. Một bước quan trọng mang tính pháp lý là hành khách nên yêu cầu nhân viên hãng bay cung cấp "Giấy xác nhận chậm/hủy chuyến" có đóng dấu chính thức. Văn bản này ghi rõ nguyên nhân chậm trễ do lỗi của hãng, đóng vai trò là bằng chứng pháp lý quan trọng để giải quyết khiếu nại hoặc đòi bồi thường từ bảo hiểm du lịch nếu cần thiết.

Hành khách cần chủ động yêu cầu quyền lợi thay vì chờ đợi thông báo. Ngay khi bảng điện tử báo chậm chuyến vượt mốc 2 hoặc 3 giờ, hành khách có quyền yêu cầu nhân viên tại quầy cung cấp phiếu ăn uống. Tuyệt đối tránh việc tự ý rời sân bay thuê khách sạn rồi mới mang hóa đơn về đòi hãng thanh toán, vì quy trình này thường gặp nhiều khó khăn và dễ bị từ chối do thiếu sự xác nhận từ trước.

Ngoài ra, hành khách cần đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin liên lạc chính xác khi đặt vé, bao gồm số điện thoại và email cá nhân, để nhận được thông báo sớm nhất từ hãng. Để phòng ngừa tối đa rủi ro, việc mua thêm các gói bảo hiểm trễ chuyến là giải pháp hữu hiệu. Bảo hiểm sẽ chi trả đền bù độc lập, giúp hành khách giảm bớt thiệt hại về các dịch vụ đã đặt trước tại điểm đến như khách sạn hay tour du lịch trong trường hợp chuyến bay gặp sự cố.