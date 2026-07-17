Vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục về giá: Cao nhất hơn 52,5 tỷ đồng

Vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục giá

Sau hai trận bán kết đầy cảm xúc, nhà đương kim vô địch Argentina tiếp tục thể hiện bản lĩnh với màn lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Anh để giành vé vào chung kết. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vương, trong khi Lionel Messi đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp World Cup bằng chức vô địch thứ 2 liên tiếp.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh khi đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0 để lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup kể từ năm 2010, giải đấu mà "La Roja" từng bước lên ngôi vô địch tại Nam Phi. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trận đấu đáng xem nhất của bóng đá thế giới trong năm 2026.

Giá vé cao nhất ở trận chung kết World Cup 2026 lên tới hơn 52,5 tỷ đồng. Ảnh: FIFA.

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha với Argentina sẽ diễn ra trên sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Nếu muốn vào sân xem trận đấu, các CĐV sẽ phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ khi giá vé trên thị trường đã tăng lên mức kỷ lục.

Sức hút của trận chung kết đã khiến giá vé trên thị trường tăng vọt chỉ ít ngày trước giờ bóng lăn. Theo cập nhật mới nhất từ tờ USA Today, mức giá thấp nhất để người hâm mộ có thể sở hữu một tấm vé vào sân hiện lên tới 7.996 USD (tương đương 210,02 triệu đồng). Đây mới chỉ là những vị trí có tầm nhìn cơ bản và được xem là mức giá khởi điểm dành cho trận đấu quyết định chức vô địch thế giới.

Đối với những khán giả muốn có trải nghiệm tốt hơn với vị trí ngồi gần mặt sân, mức giá còn cao hơn rất nhiều. Các vé ở tầng dưới, thuộc nhóm chỗ ngồi hạng cao (Category 1), hiện được chào bán từ 11.422 USD (tương đương 300 triệu đồng). Những vị trí này mang đến góc quan sát lý tưởng để theo dõi từng pha bóng của các ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi cùng dàn tuyển thủ Tây Ban Nha.

Theo RMC Sport, tại một số sàn chuyển nhượng vé online, có những tấm vé “chợ đen” được rao bán với giá lên tới 1.748.000 euro (tương đương 52,507 tỷ đồng).