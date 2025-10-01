U40 giả gái đi trộm rau, thu lời bất chính tiền triệu

Nghi phạm kỳ lạ: “Quý cô” vóc dáng đồ sộ

Thời gian vừa qua, nhiều hộ nông dân tại huyện Chung Ren, Giang Tây (Trung Quốc) liên tục bị mất trộm nông sản. Tính từ cuối tháng 8 đến nay, tổng thiệt hại đã lên đến hơn 190kg nông sản, trị giá hơn 1.800 NDT (6,4 triệu đồng).

Cảnh sát địa phương sau khi tiếp nhận vụ việc đã nhanh chóng mở cuộc điều tra. Họ đã kiểm tra camera giám sát và phát hiện một nghi phạm mặc trang phục nữ, thường hoạt động vào sáng sớm.

Tuy nhiên, quần áo dường như không phù hợp với vóc dáng có phần “đồ sộ” của kẻ này. Cảnh sát nghi ngờ rằng đây là một người đàn ông cải trang thành phụ nữ nhằm giảm nguy cơ bị lùng ra danh tính thật.

Được biết, nghi phạm thường hoạt động vào khoảng 1 giờ sáng, mang theo nhiều công cụ như cuốc và túi đựng.

Tận dụng hình ảnh ghi lại từ camera giám sát kết hợp nghiệp vụ điều tra, phía cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nghi phạm họ Yu (nam, 35 tuổi, đến từ Chung Ren).

Rạng sáng 12/9, phía cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm khi kẻ này đang tìm cách tiêu thụ số nông sản trộm được. Chiếc váy và những trang phụ nữ khác mà hắn mặc trong lúc ăn trộm sau đó đã bị phát hiện và tịch thu.

Kết quả đúng như phán đoán của cảnh sát, nghi phạm họ Yu đã cải trang thành nữ và nhiều lần đột nhập vào ruộng của các nông dân vào sáng sớm, lợi dụng đêm tối để trộm cắp một lượng lớn nông sản. Sau mỗi lần trộm, hắn sẽ bán nông sản tại chợ huyện với giá 4 - 6 NDT (14.000 - 21.000đ)/kg. Tổng cộng, kẻ trộm đã thu lợi bất chính hơn 780 NDT (2,8 triệu đồng) nhờ số nông sản trộm được.

Sau khi thẩm vấn, nghi phạm đã thừa nhận tội trạng và đã bị bắt giữ.