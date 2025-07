Porsche tiền tỷ "bốc hơi" từ hầm xe, kẻ trộm bị bắt chỉ nhờ một tin nhắn

Bị trừ tiền ETC oan, hóa ra là mất trộm siêu xe: Kẻ gian "tự chui đầu vào rọ"

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bỗng nhiên nhận được tin nhắn trừ tiền thu phí ETC (thu phí không dừng), trong khi xe của bạn đang đỗ dưới hầm? Cô You ở Côn Minh (Trung Quốc) đã có một trải nghiệm khó quên khi phát hiện có kẻ gian đã lấy trộm xe của mình để vi vu, thậm chí ngang nhiên trả phí ETC mà không sợ bị phát hiện.

Cụ thể, cô You phát hiện chiếc xe Porsche trị giá hơn 1,4 triệu NDT (4,9 tỷ đồng) của mình đã biến mất không dấu vết tại hầm đỗ xe. Cô đã báo với cảnh sát địa phương để nhờ hỗ trợ.

Sau khi thu thập dữ liệu giám sát xung quanh và giám sát đường cao tốc, phía cảnh sát đã xác định được nghi phạm và phát hiện ra kẻ này đã lái xe về phía Quý Châu.

Cảnh sát Côn Minh ngay lập tức phối hợp với cảnh sát Quý Châu để bắt giữ. Khi nghi phạm lái xe về quê nhà ở Quý Châu, anh ta đã bị bắt ngay tại chỗ. Điều đáng chú ý là vụ án chỉ mất chưa đầy 5 giờ kể từ khi nhận được cuộc gọi của nạn nhân cho đến khi được giải quyết.

Theo đoạn phim giám sát trong công ty nơi cô You làm việc, vào lúc nửa đêm, một người đàn ông lạ mặt đã lẻn vào phòng làm việc của cô. Kẻ này đã lấy cắp chìa khóa xe và một ít tiền mặt. Sau đó, hắn đã tìm thấy chiếc Porsche của nạn nhân trong bãi đậu xe bằng cách nhấn nút điều khiển từ xa.

Sau đó, kẻ trộm này còn liều lĩnh lái chiếc Porsche trên đường lúc đêm khuya trong suốt nhiều ngày liên tiếp. Để không bị phát hiện, kẻ này thường trả xe về vị trí ban đầu trước 8 giờ sáng mỗi ngày.

Cảnh sát Zhu Jun Qi cho biết, vài ngày trước khi chiếc xe bị đánh cắp, kẻ gian đã trộm một số xe khác. Vì cô You có nhiều xe khác nhau và chiếc Porsche được để trong bãi đỗ xe của công ty nên cô không hề hay biết chiếc xe đã được sử dụng.

Nhưng điều bất ngờ hơn nằm ở phía kẻ gian. Kẻ này không dừng lại ở việc lái trộm xe mỗi đêm mà thậm chí còn thuê tài xế riêng để lái chiếc xe sang về quê nhà Quý Châu để khoe khoang. Tuy nhiên, bản tính thích khoe mẽ này lại vô tình phơi bày tội lỗi của hắn. Cô You đã nhận được thông tin khấu trừ phí ETC và biên bản vi phạm, nhờ vậy đã phát hiện chiếc Porsche bị đánh cắp.