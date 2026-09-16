Từ sự thật "một cụ bà U70" ở Quảng Trị làm video triệu view, đến bán đặc sản làng quê doanh thu 150 triệu/tháng

Sự thật một "cụ bà U70 Quảng Trị": Hóa thân thành “Mệ Huyền Quảng Trị”, clip triệu view kéo khách mua đặc sản

“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm trong thời gian qua.

Chị Trần Thị Huyền được cộng đồng mạng biết đến với tên "Mệ Huyền Quảng Trị" nhờ nhiều video hài hước đăng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm, hàng triệu lượt xem. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trên Facebook, TikTok, hình ảnh một “cụ bà U70” với gương mặt già nua, hàm răng đen, dáng người khom khom cùng giọng nói đậm chất nông dân xuất hiện trong những video hài hước, đời thường

Ít ai biết rằng, người đứng sau nhân vật này là chị Trần Thị Huyền (SN 1982, trú thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh cũ, nay là xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Hiện kênh Facebook, TikTok “Mệ Huyền Quảng Trị” của chị có hơn 130.000 người theo dõi. Nhiều video thu hút từ hàng nghìn đến hàng triệu lượt xem, qua đó giúp những món đặc sản do chị làm ra được nhiều khách hàng biết đến.

Cá khô mờm rim lạc mè lá chanh là sản phẩm chủ lực của chị Trần Thị Huyền. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chị Huyền sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo có 6 anh chị em ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ cũ (nay là xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Ham học nhưng sau khi học xong cấp THCS, vì gia đình gặp biến cố lớn, chị phải gác lại chuyện học hành để bước vào cuộc mưu sinh, phụ giúp cha mẹ nuôi các em.

Năm 2001, chị lập gia đình và chuyển đến Vĩnh Linh sinh sống. Một năm sau, niềm vui đón người con trai đầu lòng nhanh chóng biến thành nỗi đau khi chị phát hiện con bị bại não.

Những năm tháng chạy chữa cho con cùng nhiều biến cố khác khiến gia đình có lúc rơi vào cảnh khánh kiệt. Có thời điểm, chị Huyền từng nghĩ đến cái chết. “Cuộc sống quá khó khăn, bế tắc, có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng mình chết rồi, con nhỏ sẽ ra sao. Vậy là ngày qua ngày, tôi tự nhủ phải cố gắng vượt qua” - chị Huyền nhớ lại.

Nhờ tận dụng tốt mạng xã hội, chuyển đổi số, chị Trần Thị Huyền đã bước đầu thành công, bán ra thị trường 1.000 sản phẩm mỗi tháng, doanh thu 150 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Năm 2003, chị đón người con thứ hai khỏe mạnh. Để có thêm thu nhập chăm lo gia đình, từ năm 2010, chị bắt đầu chế biến các món ăn dân dã, đặc sản quê hương Quảng Trị để bán.

Các sản phẩm ban đầu gồm cá khô rim lạc mè lá chanh, mắm dưa cà, bột ngũ cốc, muối mè rong biển...

Thời điểm mạng xã hội chưa phát triển, chị chủ yếu bán sỉ cho các cửa hàng tạp hóa, chợ nên lượng hàng tiêu thụ còn khiêm tốn.

Sau này, chị chuyển sang quay clip, livestream bán hàng nhưng vẫn trăn trở làm sao tạo được thương hiệu riêng. Ý tưởng hóa thân thành một cụ bà U70 ra đời từ đó.

Không cần hóa trang cầu kỳ, chị Huyền buộc tóc, phủ khăn lên đầu, bôi nhọ nồi, thậm chí dùng đất bôi lên mặt, lấy băng keo đen dán vào hàm răng. Chị khom lưng, nói giọng cụ già cục mịch, đậm chất nông dân.

Chị Trần Thị Huyền trong một lần hóa thân thành "cụ bà 70 tuổi". Ảnh: Ngọc Vũ.

Những video ngắn được xây dựng từ chính những câu chuyện đời thường, cách diễn tự nhiên và hài hước của chị cùng những người bạn có chung đam mê.

“Làm video ngắn nên khi có ý tưởng, tôi lên kịch bản rất nhanh để êkip cùng quay, dựng. Việc hóa trang khi quay video hài hước không cầu kỳ” - chị Huyền chia sẻ.

Sau hơn một năm kiên trì làm nội dung, “Mệ Huyền Quảng Trị” dần trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng. Và khi thương hiệu cá nhân có chỗ đứng, việc kinh doanh đặc sản quê nhà của chị cũng khởi sắc rõ rệt.

Làm đặc sản quê nhà, mỗi tháng bán 1.000 hộp, tạo việc làm cho 5 người

Sản phẩm chủ lực của chị Huyền hiện nay là cá khô mờm rim lạc mè lá chanh. Theo chị Huyền, mỗi tháng cơ sở bán khoảng 1.000 hộp sản phẩm, mỗi hộp 400g, mang về doanh thu khoảng 150 triệu đồng và tạo việc làm cho 5 người.

Không chỉ tạo thu nhập cho bản thân, chị Trần Thị Huyền còn góp phần tiêu thụ nông sản cho nông dân từ việc thu mua nguyên liệu để chế biến sản phẩm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Để làm ra sản phẩm, cá mờm được rửa sạch, để ráo nước rồi rim cùng các loại gia vị. Khâu rim cá đòi hỏi người làm phải giữ lửa vừa đủ, đảo đều để gia vị thấm.

Sau khi rim, cá được vớt ra, để ráo dầu rồi đưa vào lò sấy điện để làm khô, giúp sản phẩm giòn và ngon hơn. Cá sau khi sấy được để nguội rồi trộn đều với lá chanh, mè… trước khi đóng hộp.

Điểm đáng chú ý, sản phẩm được làm theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cơ sở đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu hay hương liệu.

Cơ sở sản xuất của chị Huyền hiện đặt tại thôn Phan Xá Phường, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, việc sản xuất cá khô rim còn giúp chị Huyền tiêu thụ một phần nguyên liệu, nông sản cho người dân địa phương.

Từ một người phụ nữ từng phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống, chị Huyền đã tìm được hướng đi riêng bằng chính những sản vật quê hương và khả năng sáng tạo của mình.

Điều đặc biệt là chị không chọn cách quảng bá sản phẩm theo kiểu truyền thống mà đưa chính câu chuyện, tính cách và hình ảnh của mình lên mạng xã hội.

Theo chị Huyền, nông dân muốn bán hàng online hiệu quả trước hết cần “dám xuất hiện”, xây dựng kênh trên Facebook, TikTok bằng những nội dung sạch, đời thường, hài hước và dễ thương để tạo cảm xúc tích cực, giữ chân người xem.

Khi cảm xúc được chạm đến, người xem sẽ tương tác và việc mua hàng cũng trở nên tự nhiên hơn.

Chị cho rằng livestream là một công cụ quan trọng để tạo niềm tin bởi khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm thật, nghe người bán nói thật và theo dõi quy trình một cách trực tiếp.

Chị Trần Thị Huyền tham gia chia sẻ cách làm nội dung số, bán hàng trực tuyến cho nông dân Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tuy nhiên, theo “Mệ Huyền Quảng Trị”, yếu tố quyết định để giữ khách vẫn là chất lượng sản phẩm.

“Clip hay đến mấy mà hàng không ngon thì khách chỉ mua một lần. Nhưng hàng ngon, chuẩn, sạch – khách sẽ quay lại và còn giới thiệu thêm” - chị Huyền chia sẻ.

Với chị, bán hàng trên mạng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thiết bị đắt tiền hay những video được đầu tư cầu kỳ. Quan trọng nhất là dám xuất hiện, dám nói và dám thể hiện chính mình.

Câu chuyện của “Mệ Huyền Quảng Trị” cho thấy, từ những sản vật quen thuộc của quê hương, nếu biết cách xây dựng thương hiệu và tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, chuyển đổi số, người nông dân hoàn toàn có thể mở rộng thị trường, đưa đặc sản địa phương đến với nhiều khách hàng hơn.