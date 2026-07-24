Tủ lạnh cho người gây "sốt" tại Nhật Bản giữa đợt nắng nóng cực đoan

Chiếc tủ lạnh cá nhân của Nhật Bản mang tên Do Hiemon Box, về cơ bản là buồng làm mát dành cho một người, có hình dáng giống như một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Nhưng thay vì chứa thực phẩm hay đồ uống, buồng này được thiết kế để nhanh chóng làm mát những người đã tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Chiếc tủ lạnh cá nhân này có giá bán hơn 240 triệu đồng

Do Hiemon Box được phát triển bởi nhà sản xuất máy làm lạnh và máy bán hàng tự động SDRS, và được phân phối bởi Trusco Nakayama. Buồng làm mát này duy trì nhiệt độ bên trong khoảng 15°C, với luồng khí lạnh ở nhiệt độ khoảng 5°C được hướng vào đầu, cổ, vai và lưng của người sử dụng. Theo các nhà sản xuất, người dùng sẽ cảm thấy mát mẻ rõ rệt chỉ sau 5 phút, và việc ở trong buồng này khoảng 10 phút có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể, từ đó giảm thiểu các triệu chứng say nắng.

Buồng làm mát này có ba chế độ làm mát và tự động tắt sau 20 phút để tránh làm mát quá mức. Đặc biệt, nó tiêu thụ điện năng chỉ bằng một nửa so với điều hòa không khí thông thường, không cần lắp đặt và được trang bị bánh xe để dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm làm việc khác nhau. Sản phẩm rất phù hợp cho các công trường xây dựng, nhà máy, nhà kho, sự kiện ngoài trời, trường học, trung tâm mua sắm và nhiều nơi khác có nguy cơ cao về nhiệt độ.

Vai trò tủ lạnh cá nhân ngày càng quan trọng

Sự ra mắt của Do Hiemon Box diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với những mùa hè ngày càng khắc nghiệt. Quốc gia này đã phải đưa ra thuật ngữ mới cho những ngày có nhiệt độ vượt quá 40°C, phản ánh tác động ngày càng nghiêm trọng của nắng nóng cực đoan. Các báo cáo cũng cho thấy số ca say nắng gia tăng, buộc các doanh nghiệp và chính quyền địa phương phải tìm kiếm những biện pháp mới để bảo vệ người lao động và cộng đồng.

Hiện tại, Do Hiemon Box đang được bán thông qua các nhà phân phối thiết bị công nghiệp tại Nhật Bản với giá 1,5 triệu yên (khoảng 243 triệu đồng) chưa bao gồm thuế, chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp. Đầu năm nay, một thiết bị đã được tặng cho Tòa thị chính Maebashi, nơi khách tham quan có thể sử dụng miễn phí trong giờ mở cửa. Nếu tình trạng nhiệt độ tiếp tục gia tăng, các buồng làm mát tương tự có thể trở nên phổ biến tại các nơi làm việc và không gian công cộng.