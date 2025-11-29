Trung Quốc ‘khoái’ tôm hùm xanh, Việt Nam thu hơn 700 triệu USD

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong tháng 10, đạt 93 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng năm 2025, loại “hải sản nhà giàu” này thu về 712 triệu USD, tăng vọt 135% so với cùng kỳ 2024 - mức tăng hiếm có đối với một nhóm thủy sản đơn lẻ.

Trong đó, tôm hùm xanh vẫn giữ vai trò chủ lực khi chiếm tới 98% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 700 triệu USD và tăng 141% sau 10 tháng.

Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) vẫn là khách hàng lớn nhất. Chỉ trong 10 tháng, xuất khẩu sang thị trường tỷ dân này đạt 702 triệu USD, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm tới 98,6% kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc bùng nổ. Trước đó, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đạt 141 triệu USD và năm 2024 tăng lên 404 triệu USD.

Về phía Trung Quốc, trong 9 tháng năm 2025, thị trường này nhập gần 49.900 tấn tôm hùm, tăng 13%. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ Canada giảm tới 39%, nhập từ Mỹ giảm 10% do thuế và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Ngược lại, Việt Nam nổi lên như nguồn cung hưởng lợi nhất khi Trung Quốc đẩy mạnh mua tôm hùm. Quốc gia tỷ dân này đã nhập hơn 17.365 tấn tôm hùm Việt Nam, gấp gần ba lần cùng kỳ và đạt giá trị 556 triệu USD.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thuế quan là yếu tố quyết định tôm hùm của nước ta có giá cạnh tranh hơn hàng Canada và Mỹ. Cùng với đó, do khoảng cách địa lý gần mang lại lợi thế lớn trong vận chuyển hàng sống, giúp giảm hao hụt và chi phí.

Đặc biệt, người tiêu dùng Trung Quốc đang dịch chuyển mạnh sang tôm hùm xanh - phân khúc mà Việt Nam có nguồn cung dồi dào. Điều này góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam tăng mạnh.

Chuyên gia của VASEP nhận định, xuất khẩu tôm hùm của nước ta sang Trung Quốc sẽ tiếp tục thuận lợi trong những tháng cuối năm và giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Nhu cầu của thị trường này được dự báo duy trì ở mức cao.

Tuy vậy, những cảnh báo từ phía Trung Quốc về siết chặt thủ tục kiểm nghiệm, cùng với yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, có thể tạo ra những điểm nghẽn. Nếu quy định mới được triển khai mạnh, thời gian kiểm tra kéo dài hoặc chi phí tăng, xuất khẩu tôm hùm có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.