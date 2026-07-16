Cá mập trắng khổng lồ dài hơn 4m, nặng 771kg xuất hiện ở Đại Tây Dương

Cá mập trắng Contender nặng 771kg được gắn thẻ theo dõi vào tháng 1/2025. Ảnh: OCEARCH

Con cá mập trắng lớn nhất từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương vừa xuất hiện trở lại sau nhiều tháng mất tín hiệu theo dõi.

Theo các nhà nghiên cứu của OCEARCH, cá thể này có thể đang trong hành trình di cư về phía bắc đến Cape Cod hoặc vùng Đại Tây Dương của Canada để kiếm ăn theo tập tính tự nhiên.

Con cá mập có tên Contender, dài khoảng 4,3m và nặng khoảng 771kg, được tổ chức nghiên cứu OCEARCH gắn thiết bị theo dõi vào tháng 1/2025 tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương, ngoài khơi khu vực giáp ranh 2 bang Georgia và Florida (Mỹ).

Kể từ đó, các nhà khoa học theo dõi hành trình của Contender thông qua tín hiệu phát ra từ thiết bị mỗi khi vây lưng của nó nhô lên khỏi mặt nước, theo tờ The Sun.

Lần cuối cùng vị trí của Contender được xác định là ngày 23/4, khi cá thể này xuất hiện ngoài khơi khu vực Outer Banks, bang Bắc Carolina. Sau đó, Contender lặn xuống vùng nước sâu và không còn phát tín hiệu định vị trong nhiều tháng.

Đến ngày 7/7, hệ thống Shark Tracker của OCEARCH ghi nhận một tín hiệu mới từ Contender. Tuy nhiên, đây chỉ là tín hiệu yếu, không đủ dữ liệu để xác định chính xác vị trí của cá thể này.

Theo OCEARCH, cá mập trắng sinh sống ở phía tây Bắc Đại Tây Dương thường di cư đến vùng biển Cape Cod hoặc vùng Đại Tây Dương của Canada vào mùa hè và đầu mùa thu. Hai khu vực này có nhiệt độ nước thuận lợi cùng nguồn thức ăn dồi dào, đặc biệt là hải cẩu và các loài cá lớn.

Dữ liệu theo dõi cho thấy kể từ khi được gắn thiết bị, Contender đã di chuyển hơn 11.200 km dọc bờ biển Bắc Mỹ, từ bang Florida đến vịnh St. Lawrence ngoài khơi Canada.

Những hình ảnh được ghi lại trong quá trình gắn thiết bị cho thấy Contender sở hữu thân hình đồ sộ, bộ hàm lớn và đôi mắt đen đặc trưng của loài cá mập trắng.