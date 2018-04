Trộn cà phê nhuộm pin vào hồ tiêu

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 08:12 AM (GMT+7)

Kinh hoàng cà phê nhuộm lõi pin Sự kiện:

Tạp chất cà phê nhuộm than pin được các đối tượng khai dùng trộn vào hồ tiêu nhưng chưa kịp tung ra thị trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 24-4, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đã nhận được đề nghị phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp những người liên quan đến vụ nhuộm tạp chất với than pin rồi trộn vào hồ tiêu của cơ quan điều tra công an cùng cấp.

Chưa bán ra thị trường?

Cùng ngày, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, đã có thông tin chính thức về vụ việc dùng tạp chất nhuộm than pin sử dụng vào mục đích chế biến thực phẩm gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo thượng tá Bình, sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương tập trung điều tra, xác minh. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Bảo (SN 1985; ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông; chồng bà Loan), Phan Thị Dung (SN 1962; ngụ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Lê Thị Hồng Thơ (SN 1979) và Trần Văn Tuấn (SN 1976; cùng ngụ xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Trong kho của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan còn hàng trăm bao tạp chất cà phê

Thượng tá Bình cho biết về mục đích làm ra hỗn hợp, bước đầu bà Loan và ông Bảo khai nhận để bán cho Thơ và Tuấn tổng cộng 3 tấn. Sau đó, Thơ và Tuấn bán lại 3 tấn hỗn hợp trên cho bà Phan Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thảo Dung (Công ty Thảo Dung). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ số hỗn hợp nêu trên tại kho nông sản của bà Dung. Qua xác minh ban đầu, hỗn hợp do bà Loan và Bảo làm ra đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thu giữ, hỗn hợp này chưa được đưa ra thị trường. "Hiện Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng trên và sẽ sớm tổ chức họp báo công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng" - thượng tá Bình nói.

Đã trộn thành 9 tấn hồ tiêu

Ông Nguyễn Văn Cường cho rằng đến nay, các đối tượng liên quan chưa khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần theo các dấu vết, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng chứng minh mục đích dùng tạp chất đã nhuộm than pin là để trộn vào hồ tiêu theo tỉ lệ nhất định, nhằm tăng trọng lượng hồ tiêu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vợ chồng bà Loan đã dùng các tạp chất như vỏ cà phê, sỏi (từ 0,5 - 1 mm) nhuộm với than pin thành màu đen giống hạt tiêu. Sau đó, vợ chồng bà Loan bán hỗn hợp này cho các đối tượng ở huyện Đắk Song. Các đối tượng tại huyện Đắk Song tiếp tục bán cho Công ty Thảo Dung và công ty này đã dùng hỗn hợp trên trộn với hồ tiêu. Cơ quan công an đã thu giữ hàng chục tấn tang vật, trong đó có 9 tấn hồ tiêu đã được trộn tại kho của Công ty Thảo Dung. Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 Bộ Luật Hình sự.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, từ ngày 15 đến 17-4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan đang dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm, tẩm nhuộm đen phế phẩm cà phê (vỏ cà phê, đá sỏi nhỏ). Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với ngành chức năng lập biên bản, niêm phong hơn 21 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35 kg pin bị đập dẹp, 192 kg lõi, nắp và vỏ pin.