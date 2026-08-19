Phú Lê cùng vợ vận hành 3 công ty nào?

Đó là: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Theo cơ quan điều tra, dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Kiều thuê gia công, kinh doanh nhiều loại hàng hóa đưa ra thị trường.

Phú Lê tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, từ năm 2021 đến 2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng rồi bán ra nhưng không lập hóa đơn, kê khai thuế đầy đủ. Ngoài tài khoản doanh nghiệp, Kiều và Phú sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Số tiền này bị cáo buộc không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán. Để hợp thức hóa dòng tiền và giảm số thuế phải nộp, Kiều khai báo, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình kinh doanh, hàng đã bán nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho. Để đối phó với cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Phùng Thị Thanh là người phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty và hộ kinh doanh của Kiều, Phú.

Lã Thúy Kiều. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, bị cáo buộc đã giúp sức Kiều lập khống hóa đơn để che giấu sai phạm kế toán. Lan cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.