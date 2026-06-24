Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10

Honda xác nhận xe máy từ năm 1997 đều tương thích với xăng E10

Chủ xe Super Dream, Wave Alpha đời cũ có thể yên tâm sử dụng

Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã đưa ra thông báo chính thức, khẳng định toàn bộ các mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ năm 1997 đều tương thích với xăng E10 theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin này giúp xóa bỏ phần nào những băn khoăn của người dùng, nhất là đối với các mẫu xe số phổ biến như Honda Super Dream, Wave Alpha hay nhiều dòng xe đã có mặt trên thị trường hàng chục năm qua.

Theo Honda Việt Nam, việc sử dụng xăng E10 sẽ không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các mẫu xe máy chính hãng được sản xuất từ năm 1997 trở lại đây.

Điều này đồng nghĩa với việc những mẫu xe đời cũ vẫn đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam như Super Dream, Wave Alpha hay Future hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng nhiên liệu mới mà không cần thay đổi kết cấu hay nâng cấp hệ thống nhiên liệu.

Đây được xem là thông tin tích cực đối với hàng triệu người dùng xe máy Honda trên cả nước trong bối cảnh xăng E10 đang dần trở thành loại nhiên liệu phổ biến.

Khuyến cáo của Honda với khách hàng

Bên cạnh việc xác nhận khả năng tương thích với xăng E10, Honda Việt Nam cũng đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo phương tiện vận hành ổn định và bền bỉ.

Cụ thể, người sử dụng nên lựa chọn các cửa hàng xăng dầu uy tín, đảm bảo chất lượng nhiên liệu. Đồng thời, hệ thống nhiên liệu của xe cần được duy trì đúng thiết kế nguyên bản và thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Việc bảo dưỡng thường xuyên không chỉ giúp tối ưu hiệu suất vận hành mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của động cơ khi sử dụng nhiên liệu sinh học.

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương.