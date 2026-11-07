Bên trong du thuyền triệu USD cùng dòng chiếc của Cristiano Ronaldo
Du thuyền Grande 27 Metri cùng dòng với chiếc Cristiano Ronaldo mua năm 2020, có phòng ngủ nhìn toàn cảnh biển và nhiều tiện ích nghỉ dưỡng.
Grande 27 Metri là mẫu du thuyền do hãng Azimut Yachts của Italy sản xuất, có chiều dài 26,78 m, rộng 6,59 m. Công trình có ngoại thất do Stefano Righini thiết kế, kiến trúc sư Achille Salvagni phụ trách nội thất.
Hiện tại, theo đại lý chính thức của Azimut Yachts, mẫu Grande 27 Metri đóng mới có giá chào bán từ 7 triệu euro (khoảng 8 triệu USD), chưa bao gồm thuế và các trang bị tùy chọn.
Grande 27 Metri cũng là mẫu du thuyền từng được Cristiano Ronaldo mua vào giữa năm 2020, với giá khoảng 6 triệu euro (gần 7 triệu USD). Theo nhật báo Corriere della Sera, Ronaldo trực tiếp đến xưởng đóng tàu Azimut-Benetti ở Viareggio (Italy) để chọn mua. Trước đó, anh thường thuê du thuyền Africa I cho các kỳ nghỉ cùng gia đình.
Chiếc du thuyền của Ronaldo được sử dụng trong các chuyến nghỉ dưỡng trên biển Địa Trung Hải cùng Georgina Rodríguez và các con.
Không gian phòng khách nằm ở phía sau boong chính, liên thông với khu ăn uống. Nội thất sử dụng các đường cong ở vách ngăn, bàn ghế và chi tiết trang trí.
Hệ cửa kính lớn dọc hai bên thân tàu giúp lấy sáng tự nhiên và duy trì tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài.
Khu ăn uống nằm liền kề phòng khách, có thể phục vụ các bữa ăn và hoạt động chung của gia đình. Cách bố trí liên thông giúp tận dụng chiều ngang thân tàu, đồng thời giảm diện tích dành cho hành lang.
Khu bếp được bố trí riêng ở phía trước không gian sinh hoạt chung. Hệ cửa giúp tách khu vực chuẩn bị thức ăn khỏi phòng khách và bàn ăn khi cần thiết.
Bên cạnh bếp là lối giao thông dẫn đến cầu thang, phòng vệ sinh chung và phòng ngủ chính.
Khu phòng tắm chính được bố trí liền phòng ngủ, với khu vệ sinh, chậu rửa và buồng tắm tách biệt. Nội thất sử dụng các bề mặt hoàn thiện dạng đá, kết hợp gỗ và kính.
Thiết kế tạo thành khu nghỉ ngơi riêng cho chủ tàu, đồng thời tách khỏi các phòng ngủ dành cho khách ở boong dưới.
Hệ mái che giúp hạn chế nắng trực tiếp ở một phần boong, trong khi các khu vực còn lại duy trì tầm nhìn rộng ra mặt biển.
Khoang lái của du thuyền với bảng điều khiển trung tâm tích hợp nhiều màn hình điện tử, vô lăng và các thiết bị định vị.
Ronaldo chia tay đội tuyển khiến bóng đá Bồ Đào Nha mất đi thương hiệu cá nhân trị giá 850 triệu euro (gần 1 tỷ USD), đối mặt với nguy cơ sụt giảm...