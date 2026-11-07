Bên trong du thuyền triệu USD cùng dòng chiếc của Cristiano Ronaldo

Grande 27 Metri là mẫu du thuyền do hãng Azimut Yachts của Italy sản xuất, có chiều dài 26,78 m, rộng 6,59 m. Công trình có ngoại thất do Stefano Righini thiết kế, kiến trúc sư Achille Salvagni phụ trách nội thất.

Hiện tại, theo đại lý chính thức của Azimut Yachts, mẫu Grande 27 Metri đóng mới có giá chào bán từ 7 triệu euro (khoảng 8 triệu USD), chưa bao gồm thuế và các trang bị tùy chọn.

Grande 27 Metri cũng là mẫu du thuyền từng được Cristiano Ronaldo mua vào giữa năm 2020, với giá khoảng 6 triệu euro (gần 7 triệu USD). Theo nhật báo Corriere della Sera, Ronaldo trực tiếp đến xưởng đóng tàu Azimut-Benetti ở Viareggio (Italy) để chọn mua. Trước đó, anh thường thuê du thuyền Africa I cho các kỳ nghỉ cùng gia đình.

Chiếc du thuyền của Ronaldo được sử dụng trong các chuyến nghỉ dưỡng trên biển Địa Trung Hải cùng Georgina Rodríguez và các con.

Grande 27 Metri có hai phương án bố trí 4 hoặc 5 phòng ngủ, phục vụ tối đa 8-10 khách, chưa kể thủy thủ đoàn. Các khu vực chức năng được phân chia trên ba cấp boong, kết hợp không gian nghỉ ngơi riêng tư, sinh hoạt chung và các tiện ích ngoài trời.

Không gian phòng khách nằm ở phía sau boong chính, liên thông với khu ăn uống. Nội thất sử dụng các đường cong ở vách ngăn, bàn ghế và chi tiết trang trí.

Hệ cửa kính lớn dọc hai bên thân tàu giúp lấy sáng tự nhiên và duy trì tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài.

Khu ăn uống nằm liền kề phòng khách, có thể phục vụ các bữa ăn và hoạt động chung của gia đình. Cách bố trí liên thông giúp tận dụng chiều ngang thân tàu, đồng thời giảm diện tích dành cho hành lang.

Khu bếp được bố trí riêng ở phía trước không gian sinh hoạt chung. Hệ cửa giúp tách khu vực chuẩn bị thức ăn khỏi phòng khách và bàn ăn khi cần thiết.

Bên cạnh bếp là lối giao thông dẫn đến cầu thang, phòng vệ sinh chung và phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính nằm ở phía mũi tàu trên boong chính, có chiều ngang gần bằng toàn bộ thân tàu. Đây là một trong những giải pháp bố trí đáng chú ý của Grande 27 Metri, bởi nhiều du thuyền cùng kích thước đặt phòng ngủ tại boong dưới. Hệ cửa kính ở hai bên giúp người sử dụng quan sát mặt biển ngay từ giường ngủ. Không gian còn có tủ lưu trữ, khu thay đồ và phòng tắm riêng.

Khu phòng tắm chính được bố trí liền phòng ngủ, với khu vệ sinh, chậu rửa và buồng tắm tách biệt. Nội thất sử dụng các bề mặt hoàn thiện dạng đá, kết hợp gỗ và kính.

Thiết kế tạo thành khu nghỉ ngơi riêng cho chủ tàu, đồng thời tách khỏi các phòng ngủ dành cho khách ở boong dưới.

Tại boong dưới, nhà sản xuất đưa ra phương án bố trí 3 hoặc 4 phòng ngủ dành cho khách. Các giường ngủ, tủ quần áo và hộc lưu trữ được bố trí sát vách, tận dụng diện tích trong lòng thân tàu. Hệ đèn chiếu sáng kết hợp các ô cửa bên hông giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong không gian có chiều cao giới hạn.

Ngoài các khu vực trong nhà, Grande 27 Metri dành phần lớn boong trên cho hoạt động nghỉ ngơi, ăn uống và tắm nắng. Không gian có bàn ghế ngoài trời, sofa và các khu vực ngồi theo nhóm.

Hệ mái che giúp hạn chế nắng trực tiếp ở một phần boong, trong khi các khu vực còn lại duy trì tầm nhìn rộng ra mặt biển.

Khoang lái của du thuyền với bảng điều khiển trung tâm tích hợp nhiều màn hình điện tử, vô lăng và các thiết bị định vị.