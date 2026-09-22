Bỏ nghề luật, kiếm nghìn đô nhờ dắt chó đi dạo

Liz East từng làm trợ lý pháp lý trong lĩnh vực bào chữa hình sự suốt 4 năm, trước khi chuyển sang tư vấn một thời gian ngắn. Người phụ nữ 30 tuổi, sống tại West Sussex, cách London 48 km, từng ước mơ trở thành luật sư bào chữa hình sự, nhưng lịch làm việc khắc nghiệt dần khiến cô cân nhắc liệu nghề này có phù hợp với mình.

"Công việc bào chữa hình sự khá nặng nề và khiến tôi kiệt sức. Tôi làm đủ việc, từ hành chính, ra tòa, đến tới các nhà tù trò chuyện với thân chủ", East nói.

Có những ngày East phải làm việc hơn 12 tiếng, chưa kể khoảng hai giờ di chuyển đến London và trở về. "Tôi thấy mình già hơn tuổi thật. Ngày nào tôi cũng tự hỏi: 'Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ cứ như thế này sao?'", cô nhớ lại.

Cô gái trẻ cũng gặp khó khăn khi thích nghi với văn hóa công sở ở thành phố lớn.

"Ở London, mọi người thường được kỳ vọng sẽ đi chơi, uống vài ly sau giờ làm. Có khi 21h-22h tôi mới về đến nhà. Tôi không nghĩ nhịp sống đó phù hợp để xây dựng gia đình", cô nói. "Đó không phải là cuộc sống. Quá nhiều áp lực khiến mọi người chẳng còn tận hưởng được gì. Nhưng họ vẫn ở lại vì thu nhập tốt, cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy ấy".

Liz East từng có 6 năm học luật và làm trợ lý, tư vấn pháp lý trước khi quyết định nghỉ việc. Ảnh: Kennedy News

Cuối cùng, East nhận ra không thể duy trì nhịp sống đó lâu dài. Quyết định này càng rõ ràng khi cô chứng kiến chồng mỗi ngày thức dậy đều hào hứng với công việc yêu thích.

"Chồng tôi làm dịch vụ dắt chó đi dạo và trông giữ chó, anh ấy rất yêu nó. Nhìn bạn đời đầy đam mê với nghề, tôi tự hỏi: 'Tại sao cuối tuần nào mình cũng chán đi làm, lại phải làm việc nhiều giờ đến vậy?'", cô kể.

East quyết định nghỉ việc văn phòng, mua một chiếc xe van và làm thêm tại quán rượu địa phương trong khi từng bước phát triển công việc dắt chó đi dạo toàn thời gian.

Công việc mới giúp East có thu nhập khá tốt. Mỗi ngày, cô dắt khoảng 20-30 con chó, chia thành 4 lượt, với mức phí khoảng 19 USD mỗi giờ cho một con. Tổng thu nhập của cô có thể lên tới 400-530 USD mỗi ngày.

"Có người hỏi tôi: 'Từ nghề luật mà chuyển sang dắt chó đi dạo? Học hành bao nhiêu năm rồi cuối cùng lại đi dắt chó à?'", cô kể. "Một số người tỏ ra phán xét, cho rằng tôi đã lãng phí 6 năm học hành. Nhưng trong 6 năm đó, tôi học được rất nhiều điều và đến giờ vẫn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày".

East hiện hạnh phúc và yêu thích công việc dắt chó đi dạo. Ảnh: Kennedy News

East cho biết một số người cũng cho rằng thu nhập hiện tại của cô chắc thấp hơn nhiều so với trước đây, nhưng điều đó không đúng.

"Mọi người thường nghĩ người dắt chó đi dạo có thu nhập thấp, nhưng thực tế tôi kiếm được nhiều tiền hơn trước", cô nói. "Mỗi tháng tôi kiếm nhiều hơn công việc văn phòng trước đây vài nghìn USD, trong khi thời gian làm việc chỉ bằng một nửa".

Tuy nhiên, cô cho rằng thu nhập không phải là lý do duy nhất để chọn nghề này. "Bạn nên làm công việc này nếu thích ở ngoài trời và yêu chó. Tôi rất vui khi thức dậy và đi làm mỗi ngày", cô nói.

Dù biết tấm bằng luật vẫn có thể giúp cô quay lại nghề cũ, hiện East chưa có ý định đó. "Tôi luôn có thể trở lại nghề luật, nhưng có lẽ sẽ không làm vậy vì tôi rất yêu công việc hiện tại", cô nói.

Với những người đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp, East khuyên:"Đời người ngắn lắm. Nếu không vui với công việc, hãy mạnh dạn thay đổi. Tôi chưa từng hối tiếc về quyết định của mình".