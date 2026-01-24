Ba quốc gia chi tiền gom mua ồ ạt ‘vàng đen’ của Việt Nam

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong năm 2025, nước ta đã xuất khẩu 246.130 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 1,66 tỷ USD - mức cao kỷ lục lịch sử. So với năm trước đó, lượng hạt tiêu xuất khẩu tuy giảm 1,5%, nhưng giá trị lại tăng mạnh 26,3%.

Đáng chú ý, tháng 12/2025, mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam duy trì đà xuất khẩu tăng mạnh 49,3% về lượng và tăng 48,9% về giá trị so với tháng cùng kỳ năm 2024, khi lượng hạt tiêu xuất khẩu đạt 22.015 tấn và kim ngạch ước khoảng 145 triệu USD.

Trong top 10 thị trường xuất khẩu chủ lực, có ba quốc gia bất ngờ vung tiền gom mua ồ ạt “vàng đen” của Việt Nam trong tháng 12/2025.

Xuất khẩu hạt tiêu sang UAE, Thái Lan và Ai Cập tăng đột biến trong tháng 12/2025. Ảnh: Tâm An

Cụ thể, các doanh nghiệp của nước ta đã xuất khẩu 1.518 tấn hạt tiêu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), thu về gần 9,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang UAE tăng đột biến gần 208% về lượng và 196% về giá trị.

Lũy kế đến hết năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang UAE đạt 82,2 triệu USD, là khách hàng lớn thứ 3 của ngành hạt tiêu Việt Nam, chỉ sau Mỹ và Đức.

Tương tự, xuất khẩu hạt tiêu sang Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng 264% về lượng và tăng 259% về giá trị, lần lượt đạt 1.269 tấn và đạt gần 9,63 triệu USD trong tháng 12. Tính chung năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang Thái Lan tăng mạnh 73,2%, khi thu về 62,72 triệu USD.

Thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cũng cho thấy, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Thái Lan trong 11 tháng năm 2025, chiếm 85,8% về lượng và 84,86% về trị giá nhập khẩu. Đồng thời, Việt Nam cũng là nhà cung cấp có tốc độ tăng trưởng lớn nhất vào thị trường Thái Lan. Qua đó, phản ánh lợi thế vượt trội của hạt tiêu Việt Nam về giá cả, chất lượng, đồng thời khẳng định vai trò nguồn cung chủ lực, khó thay thế tại thị trường Thái Lan.

Xuất khẩu “vàng đen” sang Ai Cập trong tháng 12 vừa qua cũng đạt 417 tấn, giá trị đạt 2,93 triệu USD, tăng 274% về lượng và tăng 249% về giá trị so với tháng cùng kỳ năm 2024. Lũy kế năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu sang Ai Cập thu về gần 41,2 triệu USD, tăng 57,9% so với năm trước đó.

Theo đó, Thái Lan và Ai Cập lần lượt xếp vị trí thứ 6 và 10 trong top 10 thị trường xuất khẩu chủ lực của hạt tiêu Việt Nam.