Hãi hùng phát hiện hơn 1 tấn lòng lợn có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối trong xe tải

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Công an phường Mỹ Hào phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô tải bất ngờ phát hiện hơn 1 tấn sản phẩm lòng lợn không rõ nguồn gốc và có biểu hiện đang phân hủy.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải BKS 29K - 256.60 tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận Chợ Dầm (Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), do anh Trần Việt Trung (SN 1978, trú tại Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển 1.036 kg sản phẩm động vật (lòng lợn). Thời điểm kiểm tra, số lòng lợn nói trên có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện 1.036 kg lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu phân hủy, chuyển màu, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Cơ quan Công an,

Quá trình làm việc, tài xế Trung thừa nhận số sản phẩm động vật trên xe là do anh đi thu mua về và đang trên đường mang tiêu thụ. Cùng với đó, tài xế ô tô tải không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy phép vận chuyển số sản phẩm động vật trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Thời gian tới, Công an phường Mỹ Hào sẽ tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng các hành vi liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo quyền, lợi ích và sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn.