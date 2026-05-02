Trung Quốc: Giá sầu riêng giảm nhanh do nhập khẩu số lượng lớn

Sầu riêng nhập khẩu số lượng lớn khiến giá giảm nhanh ở Trung Quốc

Giá sầu riêng chạm mức thấp kỷ lục và người dân có thể “tự do” mua loại trái cây nhiệt đới từng rất đắt đỏ này, đây là chủ đề được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc ngày 27/4.

Từ giữa đến cuối tháng 4, nhiều vùng trồng sầu riêng chính ở Đông Nam Á bước vào mùa thu hoạch cao điểm. Một lượng lớn trái cây tươi đã được vận chuyển trực tiếp đến các chợ ở nhiều tỉnh, thành Trung Quốc, đặc biệt là các địa phương phía Nam thông qua tuyến đường sắt Trung - Lào và vận tải đường biển chuỗi lạnh, khiến giá sầu riêng giảm đáng kể.

Một gian hàng quảng bá sầu riêng nhập khẩu thông qua livestream trên Douyin tại sự kiện khai trương Trung tâm phân phối sầu riêng nhập khẩu Thành Đô ngày 26/4/2026. Ảnh: Phòng Tuyên truyền thuộc Quận ủy Thanh Bạch Giang

Ông Quách Gia Luân, Trưởng bộ phận kinh doanh Trung tâm giao dịch nông sản Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông cho biết: “Hiện đang là mùa cao điểm của sầu riêng Thái Lan, chủ yếu là miền Đông. Sầu riêng vùng này khá ngon. Giá tốt nhất hiện nay không quá 30 nhân dân tệ (110.000 đồng) mỗi nửa kg. Loại ngon nhất cũng chỉ hơn 20 nhân dân tệ”.

Mức giá này cũng được ông Bành, chủ một cửa hàng hoa quả xác nhận: “Hiện nay nguồn cung khá dồi dào, nên giá đã giảm. So với tháng trước, giảm khoảng 10 nhân dân tệ. Mức giá của chúng tôi mỗi nửa kg là 19,8 - 23,8 và 26,8 nhân dân tệ. Quả càng mập, to và múi đầy thì giá càng cao”.

Giá sầu riêng giảm xuống dưới 20 nhân dân tệ (dưới 80.000 đồng)/500g ở Thành Đô. Ảnh: Thành Đô nhật báo

Nguyên nhân chính dẫn đến giá sầu riêng giảm được truyền thông và chuyên gia Trung Quốc phân tích là do sự gia tăng đáng kể về nguồn cung. Sản lượng sầu riêng của Thái Lan năm nay tăng khoảng 30%. Trong khi đó, diện tích trồng sầu tại Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng mở rộng đáng kể. Sự gia tăng sản lượng đồng thời ở 2 vùng trồng chính này đã tác động trực tiếp đến giá cả thị trường.

Hơn nữa, vào giữa tháng 4, mùa thu hoạch sầu riêng tại các vùng sản xuất chính như Thái Lan và Malaysia cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Thời điểm sầu riêng tràn vào thị trường Trung Quốc được đẩy sớm hơn và nguồn cung gia tăng ổn định đã liên tục gây áp lực lên giá.

Bên cạnh đó, lượng sầu riêng nhập khẩu qua đường sắt Trung Quốc – Lào cũng tăng kỷ lục. Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Côn Minh, kể từ ngày 1/1 đến 26/4, đường sắt Trung - Lào đã vận chuyển 50.300 tấn sầu riêng nhập khẩu, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giờ đây, qua tuyến đường sắt này, sầu riêng có thể đến Côn Minh chỉ trong vòng 26 giờ và đều là trái chín cây, nên có hương vị thơm ngon hơn những năm trước.

Ngoài ra, ngày 26/4, một trung tâm phân phối sầu riêng nhập khẩu đã khai trương tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Dựa vào mạng lưới vận tải đường bộ, trung tâm này đặt mục tiêu xử lý hơn 15% lượng sầu riêng tươi nhập khẩu của Trung Quốc trong vòng 3-5 năm tới. Trung tâm cũng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh toàn chuỗi, bao gồm kho lạnh, chế biến tại kho ngoại quan và tài chính chuỗi cung ứng, hướng đến hơn 400 chuyến tàu chở hàng chuỗi lạnh quốc tế mỗi năm.

Quảng Châu hiện cũng đã có tuyến vận tải biển sầu riêng trực tiếp, với tổng cộng 10 chuyến tàu mỗi tuần đi thẳng từ Thái Lan.

Với sự tiện lợi về giao thông như hiện nay, chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh, trong tương lai, thị trường sầu riêng nước này sẽ không còn là cuộc cạnh tranh về giá, mà là chất lượng.