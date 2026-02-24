TikToker có lượng theo dõi nhiều nhất thế giới Khaby Lame là ai mà "gây sốt" với thương vụ gần 1 tỷ USD?

Khaby Lame là ai?

Khaby Lame tên đầy đủ là Khabane Lame, sinh năm 2000 tại Senegal và theo gia đình sang Ý định cư khi mới tròn một tuổi. Anh lớn lên trong một gia đình ổn định, với người cha làm kinh doanh và mẹ là nội trợ. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Khaby Lame đi làm công nhân tại một nhà máy điện tử ở Chivasso, miền bắc nước Ý. Công việc không mang lại thu nhập cao, nhưng đủ giúp anh trang trải cuộc sống thường ngày.

Mọi thứ chỉ thực sự rẽ sang hướng khác vào tháng 3/2020, khi nước Ý bước vào đợt phong tỏa đầu tiên vì đại dịch Covid-19. Nhà máy đóng cửa, Khaby Lame mất việc và buộc phải ở nhà trong thời gian dài để tìm kiếm cơ hội mới. Chính trong khoảng lặng bất đắc dĩ ấy, anh tải ứng dụng TikTok về điện thoại, tạo tài khoản mang tên mình và thử sức với những video ngắn đầu tiên — một quyết định tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh.

Khaby Lame là TikToker có lượng theo dõi nhiều nhất thế giới.

Tính đến tháng 6/2025, Khaby Lame là TikToker có số lượng người theo dõi cao nhất thế giới, với hơn 161 - 162 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok. Ngoài ra, anh còn sở hữu hơn 80 triệu người theo dõi trên Instagram, khẳng định vị thế là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất hành tinh.

Trước đó, theo Forbes ước tính khối tài sản của Lame vào khoảng 20 triệu USD, theo SCMP. Tại Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, hình ảnh, video của anh trở thành meme, sticker lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Khaby Lame tạo dấu ấn toàn cầu nhờ loạt video reaction không lời bùng nổ trong giai đoạn đại dịch Covid-19 — tối giản đến mức gần như tuyệt đối, không thoại, không phụ thuộc ngôn ngữ. Chính sự giản lược đó lại trở thành lợi thế đặc biệt, giúp nội dung của anh tự nhiên vượt qua mọi rào cản văn hóa và lan tỏa trên phạm vi toàn cầu. Khi thông điệp không bị trói buộc bởi bối cảnh hay công cụ biểu đạt phức tạp, nó dễ dàng chạm tới cảm xúc phổ quát của số đông.

Khaby từng chia sẻ: “Đừng vội vàng kiếm tiền. Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra nội dung bạn thực sự yêu thích.” Dưới góc nhìn chiến lược, đây không chỉ là một lời khuyên mang tính truyền cảm hứng, mà còn là một lựa chọn thương mại khôn ngoan. Những nội dung dựa trên cảm xúc chung, không lệ thuộc vào ngôn ngữ hay đặc thù văn hóa, thường có vòng đời dài hơn, khả năng mở rộng thị trường bền vững hơn so với các xu hướng ngắn hạn mang tính thời điểm.

Thương vụ bạc tỷ của Khaby Lame gây sốt

Mới đây, Khaby Lame đã hoàn tất việc chuyển nhượng công ty do mình sáng lập là Step Distinctive Limited cho tập đoàn tài chính Rich Sparkle Holdings, có trụ sở tại Hồng Kông, với tổng định giá lên tới 975 triệu USD vào ngày 23/1.

Khaby Lame vừa ký kết thương vụ bạc tỷ. Ảnh minh hoạ AI

Theo các điều khoản công bố, thương vụ không được thanh toán bằng tiền mặt mà thông qua cổ phiếu của Rich Sparkle Holdings. Sau khi giao dịch hoàn tất, Khaby Lame sẽ sở hữu khoảng 75 triệu cổ phiếu, trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn, đồng thời tiếp tục tham gia điều hành Step Distinctive Limited với tư cách là công ty con.

Ở chiều ngược lại, Rich Sparkle Holdings được trao quyền khai thác hình ảnh, giọng nói và các cử chỉ đặc trưng của Khaby Lame để phát triển các mô hình AI cá nhân hóa, phục vụ hoạt động livestream bán hàng đa ngôn ngữ tại nhiều thị trường.

Tập đoàn này đặt kỳ vọng mô hình AI mang hình ảnh Khaby Lame có thể tạo ra doanh thu khoảng 4 tỷ USD mỗi năm từ lĩnh vực thương mại điện tử. Ngoài phần giá trị cổ phần nắm giữ, TikToker người Ý gốc Senegal cũng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ doanh thu phát sinh trong quá trình khai thác hình ảnh AI của mình.

Theo thỏa thuận độc quyền có thời hạn 36 tháng, Rich Sparkle Holdings sẽ nắm toàn quyền vận hành thương hiệu thương mại Khaby, bao gồm hợp tác nhãn hàng, thương mại điện tử và hoạt động quảng cáo. Trọng tâm khai thác được xác định là các thị trường Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.

Cách tiếp cận này đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong mô hình hợp tác với người sáng tạo nội dung: Từ hình thức “trả phí theo từng bài đăng” sang cơ chế chia sẻ quyền sở hữu và tăng trưởng dài hạn.

Đối với giới tiếp thị, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy các nhà sáng tạo hàng đầu trong tương lai sẽ không còn chấp nhận vai trò đơn thuần là kênh phân phối nội dung hay những hợp đồng ngắn hạn mang tính giao dịch. Thay vào đó, họ mong muốn tham gia trực tiếp vào cấu trúc tạo giá trị, nắm giữ lợi ích vốn và cùng đối tác định hình chiến lược phát triển như những đối tác kinh doanh thực thụ.