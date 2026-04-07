Sáng sớm 7-4, lộ diện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng sớm 7-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý đã tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng vé số của 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Tây Ninh

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 6-4, giải độc đắc (dãy số 800776) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số Đồng Tháp được xác định trúng thưởng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Luân và đại lý vé số Huy Thơ ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 829717) của vé số Cà Mau cũng chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng 16 vé.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Loan ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 5-4, giải độc đắc (dãy số 578584) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 4 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Đà Lạt là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Còn giải an ủi vé số Đà Lạt đến sáng sớm 7-4 đã lộ diện thêm khách hàng trúng thưởng tại đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre và vé số Vũng Tàu mở thưởng ngày 7-4. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 7-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu