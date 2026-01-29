Sáng 29-1, hàng chục tàu cá lần lượt cập bờ tại cảng cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), mỗi tàu mang theo từ hàng tạ đến hàng tấn ruốc biển.

Ruốc biển được bày bán tại cảng cá Quy Nhơn

Với giá ruốc hiện được thương lái thu mua tại cảng khoảng 10.000 đồng/kg, mỗi tàu thu về từ vài triệu đồng; thậm chí có tàu "trúng đậm", kiếm hơn chục triệu đồng, nên ngư dân rất phấn khởi.

Theo nhiều ngư dân địa phương, thời điểm này đang vào mùa sinh sản của ruốc biển. Cùng với đó, điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi nên ruốc xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ Quy Nhơn.

Các tàu thường xuất bến từ 4 – 5 giờ sáng, đến khoảng 9 – 10 giờ cùng ngày quay về tập kết ruốc tại cảng cá Quy Nhơn để bán cho thương lái.

Mỗi chuyến ra khơi chỉ kéo dài khoảng 5 giờ nhưng có thể đánh bắt được từ hàng tạ ruốc, thậm chí có tàu thu được cả tấn.

Ruốc biển dày đặc ven bờ, ngư dân Quy Nhơn “hốt bạc” sau vài giờ ra khơi

"Những ngày gần đây, ruốc xuất hiện rất nhiều ở vùng biển gần bờ nên hầu như tàu nào ra khơi cũng trúng từ hàng tạ đến hàng tấn ruốc. Dù giá ruốc không cao như những năm trước nhưng nhờ sản lượng lớn nên thu nhập mỗi tàu vẫn khá cao" – ngư dân Nguyễn Văn Thành (ngụ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia lai) cho hay.