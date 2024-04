Quầy vỉa hè mỗi ngày bán hàng trăm chai nước giải nhiệt mùa nóng

Từ cuối tháng 3 đến nay, người dân TP HCM hứng chịu đợt nắng nóng dài nhất trong gần 30 năm, với nền nhiệt cao trên 35 độ C, có ngày vượt 40 độ C. Ghi nhận dọc các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), Phan Văn Trị (Gò Vấp) nhiều quầy nước giải khát lưu động "mọc lên như nấm".

Trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), đoạn đường vài trăm mét có tới 4-5 quầy bán nước giải nhiệt. Nước mát giá 10.000-25.000 đồng là mặt hàng bán chạy nhất của các quầy hàng này.

Bà Thạch - chủ quầy chè tuyết yến, rau má, sâm 8 năm nay trên đường Phan Văn Trị, cho biết nắng nóng cường độ cao nên nhu cầu tiêu thụ nước giải khát tăng vọt.

"Bình quân mỗi ngày tôi bán 500 chai nước, có ngày đắt khách lên tới 1.000 chai. Mức này tăng 30% so với những tháng đầu năm và cùng kỳ năm ngoái", bà Thạch nói.

Mỗi chai nước bà Thạch bán 20.000 đồng. Nguyên liệu tăng nhưng chủ quán này vẫn duy trì mức giá trên suốt 3 năm qua. Ngoài bán lẻ bà còn đổ sỉ cho các đầu mối kinh doanh.

Quầy đồ uống của bà Thạch trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu

Chuyên bán nước ép cam, bưởi trên đường Đinh Bộ Lĩnh, bà Hạnh cho biết, những ngày hè bình quân bà bán khoảng 400 chai nước ép. Số này tăng gấp đôi so với đầu năm và 20% cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh các mặt hàng giải nhiệt, nước ép, dừa tươi cũng là sản phẩm bán chạy dịp nóng này. Mỗi ngày anh Hòa - chủ xe dừa tươi lưu động ở quận 12, bán 200-300 trái. "Nhiều khách mua 1-2 buồng để uống dần, nên ngày cao điểm tôi bán hết 3-4 xe dừa", anh Hòa cho hay.

Tương tự, các chủ vựa kinh doanh dừa trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết mỗi ngày họ tiêu thụ hàng chục buồng dừa cho khách sỉ và lẻ. Đặc biệt, vào cao điểm nóng cuối tháng 4, mỗi ngày nhập 2-3 lần hàng vì nhu cầu tăng đột biến.

Theo các chủ cơ sở kinh doanh đồ uống, cùng với sức mua, họ kết hợp bán online nên doanh thu tăng vọt so với cùng kỳ.

"Ngoài bán cho khách đi đường, các đơn hàng mua trực tuyến gấp đôi năm ngoái, nên thu nhập tăng 30%", chủ quầy nước ép trên đường Đinh Bộ Lĩnh cho biết.

Dừa tươi là sản phẩm rất hút khách mùa nắng nóng. Ảnh: Hồng Châu

Dịp này, nước uống đóng chai giải nhiệt cũng được tiêu thụ tăng vọt dịp này trong siêu thị. Tại các siêu thị Co.op mart, Go! Winmart lượng bán nước giải khát tăng trung bình 10-30% khi bước vào đợt nắng nóng. Trong đó, nhiều siêu thị kích cầu sức mua bằng cách khuyến mãi "mua 2 tặng 1".

Đại diện Saigon Co.op cho biết các loại nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung tại hệ thống tăng 30% so với tháng trước. Ngoài ra, những sản phẩm tốt cho sức khỏe như mật dừa nước, trà tim sen, trà khổ qua, bột rau má bán tăng 50% so với tháng 3, do tiện dụng phù hợp xu hướng. Doanh số bán các mặt hàng rau củ quả tươi cũng tăng gấp đôi tháng trước.

Tuy vậy, không ít chủ cơ sở kinh doanh đối mặt với tình trạng vắng khách. Trong đó, đa phần là các gánh hàng rong và chủ cửa hàng không tích hợp bán online.

Năm nay, gánh hàng nước giải nhiệt của bà Hạnh (đường Quang Trung, quận Gò Vấp) giảm nửa doanh thu so với năm ngoái. Theo bà, nắng nóng gay gắt nên khách hạn chế ra đường hoặc ghé mua. "Xu hướng khách thích ở nhà và đặt hàng giao tận nơi nhưng vì không rành công nghệ nên tôi chỉ có thể đẩy xe bán dọc đường và chấp nhận doanh thu giảm", bà Hạnh nói.

