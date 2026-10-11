21 năm nhặt rác vì không biết mình có lương hưu

Cuối tháng 9, ông Ru nhận một thẻ ngân hàng liên kết với tài khoản lương hưu. Khi kiểm tra, ông phát hiện số dư lên tới hơn 420.000 tệ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra", ông nói và cảm ơn các nhân viên trợ giúp xã hội cùng cơ quan chức năng đã hỗ trợ.

Trước đây, sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, ông Ru từng có 30 năm làm việc tại một cửa hàng nhà nước ở thành phố Chu Châu. Đầu những năm 2000, ông mất việc và nhận một khoản bồi thường. Do tiêu xài hết số tiền này, ông rơi vào cảnh nợ nần, mâu thuẫn với gia đình rồi bỏ đi nhặt rác kiếm sống. Ông chuyển đến Trường Đức và sống tách biệt tại đây suốt 21 năm.

Mùa đông năm 2024, nhân viên trạm trợ giúp xã hội tên Wu Jinhui phát hiện ông Ru sống trong một tòa nhà bỏ hoang. Ban đầu, ông từ chối chuyển đến nơi tạm trú. Sau nhiều lần được cung cấp nhu yếu phẩm và thuyết phục, ông mới đồng ý cung cấp thông tin cá nhân để xác minh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhờ khoản trích lập bảo hiểm từ thời gian làm việc tại cửa hàng nhà nước, ông Ru đủ điều kiện hưởng lương hưu khoảng 3.700 tệ (550 USD) mỗi tháng kể từ năm 2015. Tuy nhiên, do không dùng điện thoại di động, sống tách biệt và cứ ngỡ phải đóng thêm tiền mới được hưởng chế độ, ông đã bỏ quên khoản tiền này.

Theo quy định tại Trung Quốc, người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm được hưởng lương khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuổi nghỉ hưu của nam giới nước này là 60 vào năm 2015 và hiện được nâng dần lên 63.

Đại diện trạm trợ giúp dặn dò ông cẩn thận trong việc bảo quản thẻ ngân hàng và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Việc đầu tiên ông Ru dự định làm với số tiền này là thuê một căn hộ tử tế ở Trường Đức, trước khi lên kế hoạch về Chu Châu thăm quê.

Ông Zu, bên phải, cảm ơn các nhân viên xã hội hỗ trợ mình. Ảnh: QQ.com