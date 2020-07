Phạt tiền một công ty bán điện với giá cao cho dân

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 17:30 PM (GMT+7)

Công ty mua điện của điện lực bán lại cho 366 hộ dân nhưng bán giá cao hơn so với quy định của Bộ Công thương.

Ngày 7-7, giám đốc Sở Công thương Bình Thuận đã ký kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương về giá bán điện tại Công ty TNHH Phúc Đạt Thành (xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam).

Theo đó, Công ty TNHH Phúc Đạt Thành, được giám đốc Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 55/GP-SCT vào tháng 6-2018 với thời hạn 10 năm. Công ty ký hợp đồng mua điện của Điện lực Phan Thiết với giá bán buôn để bán điện lại cho 366 hộ dân tại thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

Qua kiểm tra các hóa đơn tiền điện do Công ty và một số hộ dân thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận cung cấp thể hiện có nhiều mức giá khác nhau. Ngoài ra theo quy định, giá bán điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì giá bán lẻ điện sinh hoạt có 6 bậc tương ứng với giá bán (đồng/kWh). Kiểm tra thực tế các hoá đơn tiền điện do Công ty TNHH Phúc Đạt Thành xuất bán cho các hộ dân thì giá bán điện cao hơn so với giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

Cụ thể: Bậc 1 cho kWh từ 0-50 giá bán quy định 1.670 đ/kWh nhưng công ty bán 1.904 đ; bậc 2 cho kWh từ 51-100 giá quy định là 1.734 đồng thì công ty này bán đến 2.365 đồng/kWh; bậc 3 cho kWh từ 101-200 giá quy định là 2.014 đồng nhưng công ty bán với giá 2.643 đồng/kWh….

Công ty TNHH Phúc Đạt Thành đã có hành vi vi phạm hành chính bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định. Căn cứ hành vi vi phạm, Thanh tra Sở Công thương, đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền Công ty TNHH Phúc Đạt Thành với số tiền 40 triệu đồng.

Giám đốc Sở Công thương yêu cầu Công ty TNHH Phúc Đạt Thành chấn chỉnh, khắc phục sai phạm mà Đoàn Thanh tra đã phát hiện tại thời điểm kiểm tra tại đơn vị.

Giao Thanh tra Sở tham mưu giám đốc Sở có công văn kiến nghị Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể tại Điều 11 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện số tiền điện đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá được tính với thời gian là 12 tháng” đối với số tiền điện thu thừa từ việc bán cao hơn giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định.

