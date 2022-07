Phát hiện, tạm giữ lô hàng gần 2,5 tỷ đồng không có hoá đơn chứng từ

Ngày 8/7, Thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Tp.HCM cho biết, Đội Quản lý thị trường số 12 vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 20.586 đơn vị sản phẩm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng không hoá đơn chứng từ, vi phạm quy định về nhãn hàng hoá.

Lô hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm CRY bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Theo đó, ngày 06/7/2022, Đội QLTT số 12 thuộc Cục QLTT Tp.HCM phối hợp Đội 7 - Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ Công an Thành phố; Công an Phường Đông Hưng Thuận Quận 12 và Công an Phường 10 Quận Gò Vấp kiểm tra đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm CRY (tại các địa chỉ số 7, số 22 và 110 Đường số 6, khu dân cư CityLand Park Hill, Phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM và số 46 đường Đông Hưng Thuận 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM).

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 12 đã phát hiện, tạm giữ 20.586 đơn vị sản phẩm (mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và đồ gia dụng) tổng trị giá hàng hoá hơn 2.5 tỷ đồng không hoá đơn chứng từ, vi phạm quy định về nhãn hàng hoá, không hồ sơ công bố mỹ phẩm, thực phẩm theo quy định do Trung Quốc, Nhật, Úc, Đúc, Hàn Quốc sản xuất.

Các sản phẩm bao gồm: Bông tẩy trang, khăn giấy vệ sinh, mặt nạ, lăn mắt chống nhăn, dầu gội, nước dưỡng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, bột cam, thạch thải mở, nước sâm, máy đo nồng độ oxy trong máu, kem đánh răng, sữa tắm, sữa bột, bánh, táo khô, nấm đông trùng hạ thảo, xịt họng khử khuẩn, nước tinh chất nghệ, nhuỵ hoa nghệ tây và đai nịt bụng.

Hiện lô hàng trên đang được Đội QLTT số 12 tạm giữ, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

