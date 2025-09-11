Phát hiện mảnh nhựa trong cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội, bất ngờ lý do hãng đưa ra

Bàng hoàng phát hiện bát cháo dinh dưỡng chứa đầy mảnh nhựa vụn

Người dùng mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh phụ huynh bàng hoàng phát hiện nhiều mảnh nhựa vụn trong bát cháo dinh dưỡng của con nhỏ.

Theo lời người trong clip, bé đã ăn gần hết bát cháo thì người mẹ bất ngờ nhìn thấy nhiều mảnh nhựa trong suốt, li ti lẫn trong phần cháo được xay nhuyễn cùng rau và thịt. Vì trong suốt nên bé ăn hết nửa bát rồi mẹ thấy con khó nuốt, khóc ngằn ngặt nên kiểm tra cháo mới phát hiện ra.

Nhiều mảnh nhựa vụn được tìm thấy trong bát cháo dinh dưỡng.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận, tất cả đều bày tỏ sự bức xúc và lo lắng. Nhiều người cho rằng sự việc không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe trẻ nhỏ mà còn đặt ra câu hỏi lớn về quy trình sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng thực phẩm dành cho trẻ em, nhất là khi đại đa số các gia đình đều mua cháo dinh dưỡng cho các bé ăn những khi bận rộn hay cần kíp.

Một số ý kiến cho rằng cần xác minh rõ nguồn gốc bát cháo này được mua từ đâu, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở sản xuất vi phạm. Bởi lẽ, thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ đòi hỏi mức độ an toàn cao tuyệt đối, bất kỳ sự tắc trách nào cũng có thể gây hậu quả khôn lường.

Bất ngờ lý do hãng cháo đưa ra

Liên quan vụ việc, đại diện hãng cháo liên quan đã lên tiếng thừa nhận đây là sự cố nghiêm trọng và gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

"Một sự cố đã xảy ra và dù ở khâu nào thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi muốn gửi lời xin lỗi và chia sẻ trực tiếp đến quý khách hàng, những khách hàng thân thiết đã luôn tin tưởng và ủng hộ Vina Cháo. Chúng tôi vừa xảy ra một sự cố không mong muốn, và điều đó xứng đáng được làm rõ bằng sự thật và trách nhiệm", bà Trần Thị Thanh Minh – CEO Vina Cháo lên tiếng.

Đại diện hãng cho biết, chiều ngày 6/9, một khách hàng đã phát hiện dị vật nhựa trong một phần cháo tại cửa hàng của Vina Cháo trong khu đô thị Xa La, chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện nay, hãng đã tạm ngừng phục vụ tại cửa hàng - nơi xảy ra sự cố.

Đội ngũ kỹ thuật và an toàn thực phẩm đã kiểm tra toàn bộ camera quá trình phục vụ tại cửa hàng ngày hôm ấy và đã phát hiện ra chiếc nắp của máy xay đã rơi vào cối xay trong quá trình xay rau. Hãng đã lập tức liên hệ với những khách hàng quanh khu vực cửa hàng Xa La để thông tin về sự việc, hỏi thăm sức khỏe các bé.

Hãng đã đến và gặp gia đình bé. Bé đã được đi khám và được bác sĩ chỉ định theo dõi tại nhà. Hãng sẽ tiếp tục liên hệ gia đình cùng theo dõi sức khỏe bé trong các ngày tiếp theo.

CEO Vina Cháo cam kết rà soát, cải tiến toàn bộ quy trình từ thiết bị, đào tạo, đến kiểm soát tại từng cửa hàng với toàn bộ đội ngũ bán hàng. Bà Minh cũng cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ hệ thống trong 48h, tức đóng cửa toàn bộ cửa hàng trong ngày 8/9 và 9/9 để rà soát, đào tạo toàn bộ hệ thống, tránh xảy ra sự cố trong tương lai.

Dù hãng đã xin lỗi và làm rõ sự việc, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng làm bất cứ thứ gì cũng có thể gặp sự cố không mong muốn, công ty đã nghiêm túc nhìn nhận thì khách hàng cũng nên thông cảm. Trong khi đó, nhiều bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự thất vọng về hãng cháo mà mình vẫn hằng tin tưởng.

Được biết Vina Cháo là một thương hiệu cháo dinh dưỡng đã có mặt trên thị trường được 15 năm. Trên website doanh nghiệp này cho biết, tháng 10/2010 thương hiệu Vinacháo ra mắt cửa hàng đầu tiên tại phố Chính Kinh (Thanh Xuân, Hà Nội). Đến nay, Vinacháo đã có gần 60 điểm bán tại Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2027, hãng có 500 điểm bán trên khắp cả nước.

Sản phẩm mà doanh nghiệp này bán chủ yếu là cháo ăn dặm dành cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi và set cháo lạnh, với giá khoảng từ 35.000 đồng trở lên.

Pháp nhân đứng sau thương hiệu cháo này là Công ty TNHH Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Tâm. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8/2013. Bà Trần Thị Thanh Minh là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.