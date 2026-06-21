Nuôi gà đẻ trứng mấy nghìn con mà một nông dân Thái Nguyên xây nhà biệt thự giữa làng

Qua các nghề mưu sinh đến quyết định về vườn gắn bó với mô hình nuôi gà đẻ

Trước khi đến với mô hình nuôi gà công nghiệp lấy trứng, anh Dương Văn Luận (xóm Cà, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) đã trải qua nhiều công việc khác nhau.

Từ buôn bán quần áo đến chăn nuôi lợn, bò, nghề nào anh cũng từng thử sức với mong muốn tìm được hướng đi phù hợp và có thu nhập ổn định hơn.

Khoảng những năm 2016 - 2017, anh Luận bắt đầu tiếp cận với mô hình nuôi gà thịt. Sau một thời gian tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm thực tế, anh nhận thấy chăn nuôi gia cầm vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nếu làm bài bản và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Năm 2019, anh quyết định đầu tư cải tạo chuồng trại để mở rộng quy mô sản xuất. Do tận dụng được cơ sở vật chất sẵn có nên chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn. Với diện tích hơn 300m², khu chuồng nuôi từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu chăn nuôi theo hướng khép kín.

Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, năm 2023 anh Dương Văn Luận (áo đen), xóm Cà, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi gà thịt sang chăn nuôi gà đẻ trứng. Ảnh: Ngô Huy

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi gia đình anh chuyển từ nuôi gà thịt sang nuôi gà đẻ trứng. Đây là mô hình đòi hỏi người chăn nuôi phải theo dõi đàn vật nuôi thường xuyên hơn, đặc biệt là việc kiểm soát môi trường chuồng trại, thức ăn và công tác phòng bệnh.

“Lúc mới bắt đầu, tôi chủ yếu học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi trong xóm và những người đã làm trước. Dần dần vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên cũng nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc đàn gà”, anh Luận chia sẻ.

Hiện nay, gia đình anh nhập gà hậu bị từ các cơ sở cung cấp giống uy tín. Khi đưa về nuôi, gà đã đạt khoảng 17 - 18 tuần tuổi và chỉ sau một thời gian ngắn sẽ bắt đầu đẻ trứng.

Theo anh Luận, một trong những ưu điểm của hình thức nuôi gà đẻ trong chuồng kín là người chăn nuôi dễ quản lý đàn vật nuôi hơn so với nuôi thả.

Với số lượng hàng nghìn con gà, việc theo dõi sức khỏe, khả năng ăn uống hay phát hiện những dấu hiệu bất thường đều thuận lợi hơn.

Nhờ quy trình chăn nuôi khép kín nên toàn bộ hệ thống chuồng trại của gia đình anh Luận luôn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Ngô Huy

“Tôi nuôi trong chuồng nên dễ quan sát. Con nào có biểu hiện khác thường là phát hiện được ngay để xử lý kịp thời. Chuồng nuôi cũng sạch sẽ hơn, hạn chế được nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh”, anh Luận cho biết.

Duy trì đàn 4.000 con gà đẻ, thu lãi khoảng 600 triệu đồng mỗi năm

Hiện gia đình anh Luận đang duy trì đàn khoảng 4.000 con gà đẻ trứng. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình trong nhiều năm gần đây.

Để đàn gà phát triển khỏe mạnh và cho năng suất ổn định, anh Luận đặc biệt quan tâm đến điều kiện chuồng nuôi. Theo kinh nghiệm thực tế của anh, nhiệt độ trong chuồng cần duy trì ở mức từ 23 – 24oC.

Vào mùa hè, hệ thống quạt thông gió và làm mát được vận hành thường xuyên để giảm nhiệt. Ngược lại, vào mùa đông chuồng nuôi được che chắn cẩn thận nhằm giữ ấm cho đàn gà. Tuy nhiên, hệ thống quạt vẫn được duy trì để lưu thông không khí, hạn chế khí độc và mùi hôi tích tụ trong chuồng.

Bên cạnh việc chăm sóc hằng ngày, công tác tiêm phòng vaccine luôn được gia đình anh Luận thực hiện đầy đủ. Nhờ vậy, đàn gà phát triển tương đối ổn định, ít xảy ra dịch bệnh lớn.

Với quy mô 4.000 gà đẻ như hiện nay, trung bình mỗi ngày gia đình anh Luận sản xuất được khoảng 3.200 quả trứng. Ảnh: Ngô Huy

Theo anh Luận, nếu được chăm sóc tốt, mỗi con gà có thể đạt năng suất khoảng 360 quả trứng trong một năm. Với quy mô đàn hiện nay, vào thời điểm đạt tỷ lệ đẻ cao, mỗi ngày gia đình anh thu được trên 3.200 quả trứng.

Sản lượng trứng khá ổn định giúp gia đình anh Luận chủ động hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, giá bán trứng dao động từ 2.300 - 3.200 đồng/quả tùy từng thời điểm. Sản phẩm chủ yếu được các thương lái và đầu mối thu mua trực tiếp nên đầu ra cơ bản thuận lợi.

Tuy nhiên, theo anh Luận, hiệu quả của mô hình nuôi gà đẻ trứng phụ thuộc rất lớn vào giá thức ăn chăn nuôi và diễn biến của thị trường. Có những thời điểm giá trứng xuống thấp, lợi nhuận chỉ đạt vài trăm đồng mỗi quả. Ngược lại, khi thị trường thuận lợi, mức lãi có thể đạt trên 1.000 đồng/quả.

Dù giá cả có nhiều biến động, nhưng nhờ duy trì được quy mô sản xuất ổn định và kiểm soát tốt các khoản chi phí, mỗi năm gia đình anh vẫn thu lãi khoảng 600 triệu đồng từ mô hình nuôi gà đẻ trứng.

Nhờ chăn nuôi hiệu quả, gia đình anh Luận đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Ảnh: Ngô Huy

Hiệu quả kinh tế mang lại đã giúp gia đình anh Luận có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo anh Luận, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi.

“Đất đai gia đình vẫn còn, kinh nghiệm và kỹ thuật cũng đã tích lũy được qua nhiều năm. Nếu có thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng chuồng trại thì tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới”, anh Luận cho biết.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Luận, mô hình nuôi gà đẻ trứng còn góp phần tạo thêm động lực để nhiều hộ dân trong vùng mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên chính đồng đất quê hương mình.