Nóng tuần qua: Sự thật về chiếc điều hoà 2 chiều không cần cục nóng giá siêu rẻ 499 nghìn đồng

Điều hoà 2 chiều không cần cục nóng có giá chỉ 499.000 đồng “gây sốt”

Vì không cần dùng cục nóng, người bán cho rằng mini thông minh 2 chiều có thể tiết kiệm điện, dùng 8 giờ mới hết 1 số điện, làm lạnh nhanh trong 5 phút, có thể dùng cho phòng khách, phòng ngủ, phòng trọ…

Nhiều người cho rằng, đây chỉ như đồ chơi trẻ con chứ không phải là điều hoà như quảng cáo.

Không chỉ vậy, với giá chỉ 499-699 nghìn đồng, người bán còn cam kết bảo hành từ 1-2 năm, miễn phí vận chuyển toàn quốc.

Tuy nhiên, trái ngược với lời quảng cáo, hàng loạt người dùng tỏ ra thất vọng khi “mất tiền mua bực vào người”. Hầu hết khách hàng đã từng mua và sử dụng sản phẩm này đều cho rằng, điều hoà chỉ như đồ chơi trẻ con, không hề có chức năng làm lạnh mà bật lên thì không khí còn nóng hơn.

Là thợ điện lạnh gần 20 năm, anh Tiến, trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đây chính xác là chiếc máy sưởi mini có nguồn gốc từ Trung Quốc chứ không phải là điều hoà không khí như quảng cáo. Theo anh Tiến, khi mua bất kỳ sản phẩm gì, người tiêu dùng nên chọn những địa chỉ bán hàng uy tín, kiểm tra rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc ưu tiên những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường để tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái.

Giá gạo Việt giảm mạnh sau vụ doanh nghiệp bỏ thầu thấp xuất Indonesia

Cập nhật giá gạo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 30/5 cho thấy, giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 574 USD/tấn (giảm 14 USD/tấn so với ngày 21/5); gạo Thái Lan ở mức 620 USD/tấn, Pakistan ở mức 593 USD/tấn. Như vậy, giá gạo Việt đã giảm tới 14 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với gạo Thái Lan và Pakistan.

Trong khi đó, giá gạo loại 25% tấm của Việt Nam là 552 USD/tấn, Thái Lan 574 USD/tấn, Pakistan 551 USD/tấn. Loại 100% tấm, gạo Việt có giá 483 USD/tấn, gạo Thái Lan 467 USD/tấn, Pakistan 461 USD/tấn.

Liên quan đến việc doanh nghiệp Việt vừa trúng thầu xuất khẩu 150.000 tấn gạo với giá thấp, Bộ Công Thương vừa yêu cầu Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) xác minh thông tin. Theo Bộ Công Thương, Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo truyền thống, trọng điểm của Việt Nam nên cần có những biện pháp bảo vệ thị trường và đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.

Để giữ uy tín, thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, giữ vị thế (của Việt Nam) tại thị trường Indonesia, Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội VFA tổ chức làm việc với các hội viên đã trúng thầu vào thị trường này và báo cáo bộ chi tiết (về hoạt động xuất khẩu và tình hình đấu thầu xuất khẩu của các doanh nghiệp).

CPI tháng 5 tăng

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, so với tháng 12/2023, CPI tháng 5 tăng 1,24% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44%. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 2,78%.

Trong mức tăng 0,05% của CPI tháng 5, có 7 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm hàng giảm giá và 1 nhóm hàng ổn định giá là may mặc, mũ nón, giày dép.

Giá thịt lợn tăng 1,94% so với tháng trước.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,13%. Trong đó, chỉ số giá nhóm thực phẩm tăng 0,59%. Giá thịt lợn tăng 1,94% so với tháng trước do nguồn cung thiếu hụt sau đợt dịch tả lợn châu Phi vào cuối năm 2023. Tính đến ngày 24/5, giá thịt lợn hơi dao động từ 64.000-68.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tiêu thụ điện cả nước lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1 tỉ kWh/ngày

Ngày 29/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực của cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lại tăng cao kỷ lục.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4, nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28/5 đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỉ hWh. "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỉ kWh"- EVN cho hay.

Đối với khu vực miền Bắc, những ngày gần đây mặc dù thời tiết khá nắng nóng, oi bức nhưng vẫn chưa phải đợt nóng đỉnh điểm. Tiêu thụ điện miền Bắc những ngày qua cũng đã tăng cao cả về công suất và sản lượng nhưng đều chưa vượt qua đỉnh cũ.

EVN cho rằng tiêu thụ điện ở miền Bắc vẫn còn tiếp tục tăng lên, gia tăng áp lực về cung cấp điện trong những đợt nóng cao điểm có thể diễn ra thời gian tới.

