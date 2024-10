“Cơn điên” của giá vàng chưa dứt: Quay đầu “lao dốc” hay “bứt tốc” lên 90-100 triệu đồng/lượng?

Chuyên gia Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết: "Tôi dự đoán giá vàng sẽ giảm giá trong tuần này. Không có kết quả gì từ Hội nghị thượng đỉnh BRICS đối với vàng và với việc kim loại quý đã tăng giá trước cuộc họp, tôi nghĩ chúng sắp phải điều chỉnh. Ngoài ra, không có cuộc họp ngân hàng trung ương nào trong tuần này".

Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết. "Liệu đợt thoái lui được mong đợi từ lâu cuối cùng có đến không? Chúng tôi cho rằng khi nó đến sẽ rất dài và sâu. Những lý do cơ bản thúc đẩy vàng – vũ khí hóa đồng USD đối với các ngân hàng trung ương, mối lo ngại về nền kinh tế và sự an toàn của các ngân hàng ở Trung Quốc, lãi suất thấp hơn và lạm phát dai dẳng ở Bắc Mỹ và Châu Âu – vẫn còn đó".

Về phần mình, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng về lâu dài giá vàng đang bị thúc đẩy chủ yếu bởi rủi ro lạm phát và địa chính trị ở Mỹ và nước ngoài, và ông không thấy cả hai điều đó sẽ sớm ổn định. Ông nói: "Giá vàng tăng cao hơn với ý tưởng rằng chúng ta sẽ lại gặp phải vấn đề lạm phát. Và từ quan điểm hỗn loạn, xung đột địa chính trị gây ra tình trạng bất ổn gia tăng. Các nhà đầu tư không thích sự không chắc chắn và họ bắt đầu rút tiền ra khỏi cổ phiếu, một khoản đầu tư rất vững chắc ở đây trong bốn năm qua, vì sự không chắc chắn".

"Họ sẽ tìm nơi trú ẩn an toàn ở đâu?", ông ấy hỏi. "Có phải là dầu thô không? Không. Có phải ngô không? Có lẽ là không. Vì vậy, nếu bạn cố gắng phòng ngừa lạm phát, bạn sẽ mua vàng vì cả lý do kinh tế và chính trị", chuyên gia Darin Newsom nhấn mạnh.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận thấy tiềm năng điều chỉnh trong thời gian ngắn. "Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy sự thoái lui về phạm vi 2.670-2.700 USD trong tuần này. Điều này sẽ không phá vỡ xu hướng tăng mạnh. Nhưng việc phá vỡ mức dưới đây mang tính quyết định sẽ khiến chúng tôi thận trọng trước dự đoán về một đợt thoái lui sâu hơn".