Nóng tuần qua: Bất ngờ số thuế, phí mỗi vé máy bay “cõng” theo

Vé máy bay 'cõng' 20 loại thuế và phí

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay hiện giá vé máy bay được cấu thành bởi 4 yếu tố gồm: Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa, thuế giá trị gia tăng (VAT), các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh (gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý) và giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm theo nhu cầu (chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi, chọn suất ăn, bảo hiểm du lịch... do hãng quyết định).

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, với giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa sẽ bao gồm giá vé cơ bản và các khoản thu được thể hiện dưới các tên như quản trị hệ thống, dịch vụ hệ thống… với mức từ 430.000- 480.000 đồng/vé, cùng đó là khoản thu xuất vé từ 50.000-100.000 đồng/vé.

Tổng các khoản thu trên phải bảo đảm không vượt mức giá tối đa theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tại Thông tư số 17/2019 và Thông tư số 34/2023.

Với các loại phí thu theo quy định Thông tư số 53/2019 (gồm 16 loại phí), lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đây là các chi phí mà hãng hàng không phải trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, thuộc danh mục do Bộ GTVT định giá. Như vậy, nếu tính cả thuế, phí, mỗi vé máy bay hiện cõng khoảng 20 loại.

Trước phản ánh các khoản phí hiện được hãng thu khá mù mờ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ làm việc với các hãng để rà soát, điều chỉnh phù hợp cách hiển thị giá vé trên hệ thống đặt vé để khách hàng có thể hiểu và tránh nhầm lẫn các khoản thanh toán khi thực hiện đặt vé máy bay.

Giá heo hơi tăng nóng

Giá heo hơi tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 dù thị trường đang ở giai đoạn tiêu thụ thấp điểm

Giá heo hơi loại 1 hiện ở mức 68.000 đồng/kg, loại 3 khoảng 65.000 đồng/kg, tăng mạnh so với mức khoảng 50.000 đồng/kg hồi đầu năm nay. Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định nguyên nhân là do nguồn cung thiếu hụt và yếu tố tâm lý trên thị trường.

TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nhận định giá heo hơi hiện nay tăng là bởi thiếu hụt nguồn cung sau đợt dịch tả heo châu Phi vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, còn có yếu tố về tâm lý khi một số nông hộ, trang trại kỳ vọng giá tiếp tục tăng nên có động thái ghim hàng tạo sự khan hiếm giả tạo, đẩy giá tăng cao thêm. Theo dự báo, khi bước vào mùa hè, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm từ thịt sụt giảm có thể giúp giá heo hơi hạ nhiệt trong thời gian tới.

Vải thiều chín sớm giá gấp đôi năm ngoái

Theo ước tính của bà con nông dân, so với vải thiều chính vụ, vải chín sớm vẫn duy trì sản lượng khá tốt, "được mùa được giá" so với năm 2023.

Tại huyện Tân Yên, Bắc Giang, các nhà cân, thương lái đã tổ chức thu mua vải để phân phối đi thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo thông tin từ ngành nông nghiệp Bắc Giang, do có vùng tiểu khí hậu đặc biệt, vải ở Tân Yên năm nào cũng chín sớm, từ giữa tháng 5 đã cho thu hoạch, trong khi đó những khu vực khác như Lục Ngạn phải đến tháng 6 mới chín rộ.

Vải thiều chín sớm được bán với giá 35 - 50 ngàn đồng/kg

Theo Giám đốc HTX Sản xuất và Tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa, với mức 35 - 50 ngàn đồng/kg, giá vải thiều sớm cao gấp đôi so với năm ngoái (năm 2023 chỉ quanh mức 20 ngàn/kg).

Ông Nguyễn Văn Thiết thông tin thêm những ngày gần đây, rất nhiều thương lái Trung Quốc liên tục liên hệ với HTX để ngỏ ý sang lấy hàng. Tuy vậy, do còn vài ngày nữa mới thu hoạch nên ông chưa mời họ sang. Dự kiến, vải chín sớm sẽ thu hoạch trong khoảng 1 tháng, từ nay cho tới trung tuần tháng 6.

Ngân hàng rao bán xe sang, nhiều lần giảm giá vẫn ế

BIDV chi nhánh Phú Yên vừa thông báo lần 5 về việc bán đấu giá chiếc xe sang Mercedes - Benz loại Maybach S400 và E250. Tổng giá khởi điểm của hai tài sản là 2,86 tỷ đồng. Cả 2 chiếc xe này đều là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP Hoàng An tại BIDV Phú Yên. Theo BIDV, thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 16/05/2024 tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. So với lần rao vào hồi tháng 1, giá của 2 chiếc xe giảm lần lượt hơn 100 triệu đồng và hơn 400 triệu đồng.

Ngân hàng SHB rao bán thanh lý xe ô tô Mercedes-Benz S500, biển kiểm soát 30A-929.79. Giá khởi điểm cho tài sản này là 1,01 tỷ đồng. Trên thị trường hiện nay, giá lăn bánh tại Hà Nội đối với một chiếc xe Mercedes-Benz S500 (bản thường) là hơn 7,4 tỷ đồng.

Ngân hàng PVcomBank cũng thông báo đấu giá xe ô tô con 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đỏ, với biển kiểm soát là 30F-649.08. Giá khởi điểm hơn 550 triệu đồng. Ngân hàng Vietinbank Hà Tĩnh vừa thông báo đấu giá 1 xe ô tô 5 chỗ Toyota corolla với giá khởi điểm 240 triệu đồng. Ngân hàng VIB thông báo đấu giá xe Hyundai Accent với giá 296 triệu đồng.

