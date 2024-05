Đặc sản khiến người Việt ám ảnh, người nước ngoài lại thi nhau bắt vì giá gần 3 triệu/kg

Tại Hồ Bắc (Trung Quốc) nếu bạn nhìn thấy hình ảnh người dân đang đổ xô nhặt thứ gì đó trên đường như dưới đây thì đừng vội ngạc nhiên. Những người này đang nhặt một loài côn trùng có thể giúp họ “hái ra tiền” - bọ xít.

Nếu như tại Việt Nam, bọ xít vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người bởi mùi hôi khó ngửi của chúng thì ở nước bạn, chúng là một đặc sản hấp dẫn với mức giá cao ngất ngưởng, tối đa có thể lên đến 800 NDT/kg (khoảng 2,6 triệu đồng/kg).

Thực tế không chỉ ở Trung Quốc mà ngay tại Việt Nam, một số nơi cũng đã chế biến bọ xít non thành thực phẩm và được khá nhiều thực khách sành ăn ưa chuộng.

Sau khi thu hoạch những con bọ xít non từ vườn cây, người bán sẽ tiến hành sơ chế kỹ lưỡng để loại bỏ hoàn toàn mùi hôi đặc trưng của loài côn trùng này. Bọ xít được ngâm trong nước muối pha loãng, chờ cho đến khi bọt khí từ cơ thể chúng tiết ra đầy mặt nước, báo hiệu mùi hôi đã được khử triệt để. Sau đó, bọ xít được vớt ra, rửa sạch và để ráo nước.

Tiếp theo, người bán sẽ tỉ mỉ bẻ bỏ phần đầu, cánh và rút ruột bọ xít, đảm bảo chỉ giữ lại phần thịt ngon nhất. Bấy giờ, bọ xít non đã hoàn tất công đoạn sơ chế, sẵn sàng để trở thành nguyên liệu cho những món ăn dân dã mà độc đáo. Ở nước ta, bọ xít non dùng làm thực phẩm có giá khoảng 350.000 - 400.000đ/kg, rẻ hơn nhiều so với ở Trung Quốc.

Không chỉ là món đặc sản thơm ngon, bọ xít tại Trung Quốc còn được dùng làm dược liệu, cụ thể là loài bọ xít đen có nhiều chấm trắng trên thân. Loài này còn được gọi bằng cái tên khác là “cửu hương trùng”.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, cửu hương trùng có thể phơi khô, nghiền thành bột sau đó ngâm rượu để điều trị một số chứng bệnh như thận yếu, nhức mỏi vùng hông, giảm đau…

