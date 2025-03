Nóng nhất trong ngày: Vàng sập giá rồi "quay xe" tăng vọt; Dở khóc dở cười vì ôm Baby Three có hình "đường lưỡi bò"

Giá vàng hôm nay, 11/3: Sáng giảm giá rất mạnh, chiều quay đầu tăng

Sáng nay, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức mua vào 90,6 triệu đồng/lượng, bán ra 92,6 triệu đồng/lượng - giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán cũng được giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng đi xuống. Các doanh nghiệp như Công ty SJC mua vào vàng nhẫn 90,6 triệu đồng/lượng, bán ra 92,5 triệu đồng/lượng - giảm nửa triệu đồng so với mức đỉnh hôm qua.

Giá vàng trong nước lao dốc theo đà giảm mạnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý này đột ngột rơi khỏi mốc 2.900 USD/ounce, lùi sâu về 2.881 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay.

Chiều nay, giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu tăng vọt vượt mốc 2.910 USD/ounce vào lúc 16h30, theo giờ Việt Nam. Quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 89,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cùng thời điểm, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Cụ thể, các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 90,8-92,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng được điều chỉnh tăng lên mức 90,8-92,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng nay. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 91,9-93,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên buổi sáng. Chênh lệch mua bán ở mức 1,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên mức 91,8-93,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Xuất hiện món “dép lạ”, khách nô nức kéo đến mua, cửa hàng bán 1.500 chiếc/ngày

Không còn là câu nói đùa “có muốn ăn dép không”, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh, video về món bánh hình chiếc dép khiến nhiều người tò mò và rủ nhau đi ăn thử.

Xuất hiện đầu tiên tại TP.HCM, bánh dép gây ấn tượng bởi hình dáng độc lạ, giống hệt chiếc dép Crocs với hương vị thơm ngon, mềm dẻo cùng lớp phô mai kéo sợi hấp dẫn.

Những chiếc bánh giống hệt đôi dép khiến nhiều người "mê mẩn", xếp hàng dài để mua.

Chị Trần Thị Hồng Điệp (25 tuổi), chủ quán bánh dép ở đường Phạm Văn Xảo, quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, mình là người đầu tiên làm bánh dép bán ở Việt Nam. Mặc dù mới bán được khoảng nửa tháng gần đây nhưng chị không nghĩ rằng chiếc bánh này “hot” đến như vậy.

“Quán tôi chuyên bán các món đồ ăn, đồ uống theo xu hướng của giới trẻ như lạp xưởng nướng đá, bánh phô mai, trà chanh giã tay… Riêng bánh dép năm nay là “hot” nhất vì quá đông khách đến ăn”, chị Điệp nói.

Đua nhau xả lỗ Baby Three sau nghi vấn có hình "đường lưỡi bò"

Những ngày gần đây, đồ chơi búp bê Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn ver 2 bị khách hàng người Việt kêu gọi tẩy chay vì in hình vẽ giống đường lưỡi bò trên khuôn mặt. Làn sóng tẩy chay Baby Three khiến người bán điêu đứng.

Giá bán Baby Three cũng giảm mạnh. Lúc mới ra mắt, giá nhập 1 kiện 6 hộp Thỏ thị trấn ver 2 hơn 2 triệu đồng, hiện giảm còn 1,2 - 1,3 triệu đồng. Ngoài Thỏ thị trấn ver 2, các phiên bản khác giá cũng sụt giảm, như phiên bản Tây Du Ký 1 set 8 hộp giá hơn 2 triệu đồng nhưng đang chỉ ở mức hơn 1 triệu đồng.

Trong các hội nhóm mua bán, trao đổi Baby Three, nhiều tài khoản đăng bài viết xả lỗ vốn Baby Three Thỏ thị trấn. Mức giá thanh lý từ 250.000 - 400.000 đồng/hộp. Thậm chí có người còn thông báo xả lỗ toàn bộ các loại Baby Three và nghỉ bán.

Trên trang cá nhân hơn 800.000 lượt theo dõi, chủ tài khoản Đặng Tiến Hoàng (được biết đến với tên gọi ViruSs) thông báo về việc dừng nhập khẩu và bán Baby Three. Lý do anh đưa ra là "do phát hiện Baby Three Thỏ Thị Trấn version 2 có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện Graffiti bọng mắt, nước mắt".

ViruSs mong các đối tác thông cảm trước quyết định này, đồng thời chia sẻ thêm: "Mặc dù là thu nhập ổn với bọn em nhưng đất nước là cứ phải ưu tiên hàng đầu".

Hoa lê rừng Tây Bắc ngập thị trường, giá tiền triệu vẫn hút người mua

Tại nhiều tuyến phố và khu chợ lớn tại Hà Nội đang bày bán rất nhiều cành hoa lê được vận chuyển từ vùng Tây Bắc về để phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân.

Hoa lê rừng xuất hiện nhiều ở vùng núi Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn… Sau Tết loại hoa này bung nở trắng xóa, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết nên được nhiều người ưa chuộng. Do đặc thù của loại cây này thường sống trên núi cao, việc khai thác và vận chuyển gặp nhiều khó khăn vì vậy giá thành khi đến tay người tiêu dùng không rẻ, dao động từ vài trăm ngàn đồng cho đến tiền triệu.

Hoa lê rừng Tây Bắc bày bán trên vỉa hè Hà Nội

Anh Hoàng Nam (tiểu thương bán hoa tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, giá hoa lê rừng năm nay nhìn chung cao hơn so với năm ngoái, do ảnh hưởng của thiên tai cộng thêm chi phí vận chuyển tăng cao nên giá nhập cũng tăng theo. Những năm gần đây do nhu cầu của người dân lớn nên việc khai thác quá mức dẫn đến số lượng cành lê đẹp, cổ thụ, rêu phong không còn nhiều.

Những căn nhà cũ nát nhưng có giá cả trăm tỷ ở Hà Nội

Những con phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường nổi tiếng với sầm uất và mức giá nhà lên đến một tỷ/m2. Nhưng đằng sau đó là những con ngõ chỉ rộng 70 cm, chỉ đủ một người bước qua nhưng lại là lối đi chung của hàng chục hộ gia đình.

Những ngôi nhà cổ này chẳng thể tùy tiện sửa sang hay cơi nới thêm công trình phụ bởi kết cấu đã quá xuống cấp, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, mọi chỉnh sửa đều phải xin phép chính quyền khiến người dân nơi đây chỉ còn cách chấp nhận sự chật hẹp, bất tiện.

Không chỉ bất tiện, những ngôi nhà sâu trong ngõ hẹp còn tiềm ẩn vô số nguy hiểm khó lường. Dây điện giăng mắc chằng chịt, không gian ẩm thấp lại chật kín đồ đạc dễ bén lửa.

Dù bất tiện trăm bề, nguy hiểm rình rập nhưng giá nhà phố cổ vẫn ở ngưỡng trên trời. Tại các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bồ hay Hàng Mã, mỗi căn nhà có giá từ 95 đến 140 tỷ đồng, tương đương hơn một tỷ đồng cho mỗi mét vuông – mức giá đắt đỏ bậc nhất giữa lòng Hà Nội.