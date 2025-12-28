Loại quả đắt nhất thế giới, Việt Nam trồng đại trà 10 tháng cho thu hoạch, thành đặc sản nổi tiếng giá 300.000 đồng/kg

Thanh long tổ yến Ecuador (còn gọi thanh long vỏ vàng) là giống thanh long nhập khẩu có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Đến mùa, chúng được bán tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu với giá từ 750.000-1 triệu đồng/kg, đây là một trong những loại quả cao cấp và đắt đỏ, được nhiều người ưa chuộng.

Cây thanh long tổ yến Ecuador hay còn được biết đến với cái tên là thanh long tổ yến, thanh long vàng, quả kỳ lân. Đây là một giống trái cây đang phát triển mạnh và "gây bão" trên khắp thị trường lớn như ở các nước Mỹ, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản,…

Loại quả này nổi bật nhờ hình thức đẹp, hương vị lạ và giá trị dinh dưỡng cao. Thanh long tổ yến Ecuador có dạng quả bầu dục, kích thước nhỏ gọn, thường nhỏ hơn rõ rệt so với thanh long ruột đỏ và ruột trắng thông thường. Khi còn non, vỏ quả mang màu xanh; đến lúc chín chuyển sang vàng tươi bắt mắt. Khác với các giống thanh long phổ biến, loại này không có tai trái mà thay vào đó là những u gù nhô lên kèm gai nhọn, dài, phần gai sẽ dần rụng hoặc mềm đi khi quả chín.

Phần thịt bên trong có màu trắng trong, lớp thịt dày, xen kẽ các hạt đen có kích thước không đồng đều. Thanh long vàng Ecuador nổi bật với vị ngọt đậm, được đánh giá ngọt hơn nhiều so với thanh long ruột đỏ, nhưng vị ngọt thanh, dịu, không gắt, kèm hương thơm tự nhiên rất đặc trưng.

Khi mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam, giống thanh long tổ yến Ecuador "gây bão" trên thị trường. Nhiều người tò mò mua về ăn thử hoặc làm quà tặng cho bạn bè, đối tác. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng cao, một số hộ dân đã mở rộng mô hình trồng thử nghiệm.

Được biết, thanh long tổ yến Ecuador thường cho thu hoạch quả sau khoảng 35-38 ngày (hoặc 100 ngày nếu tính từ khi ra hoa đến khi chín hoàn toàn, chín kỹ) kể từ khi hoa nở, hoặc chậm hơn thanh long ruột đỏ,trắng; tổng thời gian từ khi trồng (giâm cành) có thể mất 10-12 tháng để có thu hoạch lứa đầu tiên, nhưng cần 1,5-2 năm để cây trưởng thành ổn định và đạt năng suất cao.

Thanh long tổ yến là giống cây khó trồng, đòi hỏi người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Đặc biệt, cây không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bởi các loại thuốc hóa học rất dễ làm hư trái, ảnh hưởng đến chất lượng và hình thức. Trong suốt quá trình canh tác, cây chủ yếu được bón phân hữu cơ để đảm bảo độ an toàn và hương vị tự nhiên của quả.

Một nhược điểm lớn của thanh long vỏ vàng là không có khả năng tự thụ phấn. Vì vậy, người trồng phải trực tiếp thụ phấn cho hoa vào ban đêm, tốn nhiều công chăm sóc. Chính đặc điểm này khiến năng suất của thanh long tổ yến thấp hơn so với các giống thanh long truyền thống, đồng thời làm giá thành sản phẩm cao hơn.

Về hình thái, thân cây thanh long tổ yến có nhiều gai hơn so với các giống khác. Trọng lượng trung bình mỗi trái khoảng 250g, mùi vị được nhiều người nhận xét gần giống tổ yến, cũng từ đó mà cái tên “thanh long tổ yến” ra đời.

Thanh long tổ yến có thể trồng quanh năm, tuy nhiên thời điểm thuận lợi nhất là từ tháng 10-11 dương lịch. Nếu trồng với mục đích kinh tế, mật độ phù hợp khoảng 1.300 trụ/ha, với khoảng cách trồng 3m x 3m, giúp cây sinh trưởng tốt và thuận tiện chăm sóc.

Hiện số lượng thanh long tổ yến còn thấp, chủ yếu được các nhà vườn bán sỉ cho một số cửa hàng chuyên doanh trái cây cao cấp với giá 300.000 đồng/kg.