Giá vàng

SJC Mua 160,500 Bán 163,500

BTMH Mua 160,500 Bán 163,400

USD Mua 26,107 Bán 26,387

EUR Mua 29,882 Bán 31,458

Xổ số miền Nam: “Ôm” vé ế, 2 vợ chồng bán vé số dạo trúng độc đắc

Sự kiện: Thông tin thị trường

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 16-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

Chiều 16-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài mở thưởng trước đó.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Bình

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 15-5, giải độc đắc (dãy số 216215) được xác định "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Bảy Phú Lâm ở phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Đến chiều 16-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long đã đến đại lý vé số Thanh Bình ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 14-5, giải độc đắc (dãy số 859600) được xác định cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 4 chủ nhân may mắn trúng tổng cộng 6 vé Bình Thuận là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

"Trong 4 người thì có 2 người trúng 1 vé/người và 2 người trúng 2 vé/người. Đặc biệt, đôi vợ chồng nghèo bán vé số dạo trúng 2 vé. Hôm đó, ông chồng bệnh nên không đi bán, bà vợ bán không hết nến "ôm" vé ế thì trúng độc đắc" – anh Duy tiết lộ.

Cũng theo anh Duy, trong 4 chủ nhân may mắn thì có 3 người nhận thưởng hết qua chuyển khoản; người còn lại nhận tiền mặt.

16/05/2026 15:18 PM (GMT+7)
