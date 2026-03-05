Người Anh, Australia xếp hàng đổ xăng do sợ giá tăng

Từ sáng 3/3, dòng ôtô nối đuôi nhau xuất hiện tại Manchester, Liverpool và Hertfordshire (Anh). Tại một trạm xăng của Costco ở Manchester, hàng dài xe nhích từng mét từ sáng sớm. Tình trạng chờ đợi kéo dài hàng giờ gây ách tắc giao thông nghiêm trọng quanh khu vực. Nhiều người cho biết họ mất hơn 60 phút vẫn chưa tới lượt.

Tâm lý hoang mang lan rộng khi một số trạm treo biển "hết hàng". Tuy nhiên, các hệ thống bán lẻ lớn như Tesco và BP giải thích nguồn cung quốc gia vẫn ổn định, việc gián đoạn chỉ do thiết bị bơm quá tải.

Hàng dài xe ô tô xếp hàng nối đuôi nhau tại một trạm xăng Costco ở Manchester, Anh ngày 3/3. Ảnh: Zenpix

Ông Edmund King, Chủ tịch Hiệp hội Ôtô Anh (AA), dự báo giá xăng có thể lập đỉnh mới trong 10-12 ngày tới. Dù vậy, ông Luke Bosdet, đại diện AA, khuyên tài xế giữ bình tĩnh. "Đổ xô đi mua lúc này chỉ gây lãng phí thời gian không cần thiết", ông nói.

Việc eo biển Hormuz - tuyến đường chiếm 1/5 lượng dầu toàn cầu - đứng trước nguy cơ bị phong tỏa do chiến sự đang khiến nhiều gia đình ở châu Âu và châu Đại Dương lo lắng về ngân sách sinh hoạt.

Tại Australia, không khí quanh các trạm xăng cũng căng thẳng không kém. Tối 3/3, hàng nghìn tài xế tại Perth xếp hàng dài trên phố. Mức giá tại nhiều trạm bị đẩy lên trên 2 AUD (khoảng 1,41 USD) mỗi lít, tăng vọt so với ngày trước đó.

Sự mệt mỏi vì chờ đợi khiến nhiều người mất kiên nhẫn. Chị Tash Woods, một tài xế, cho biết đã chứng kiến cảnh cãi vã nảy lửa khi một khách hàng cố tình bơm đầy thêm 10 can nhựa dự phòng, bất chấp hàng chục xe đang chờ phía sau.

Ô tô nối đuôi nhau vào một trạm dịch vụ ở Sydney, Australia ngày 4/3. Ảnh: Sarah Wilson

Tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane, giá bán lẻ thậm chí đã chạm mức 2,19 AUD (khoảng 1,54 USD) mỗi lít. Đại diện Hiệp hội Đường bộ và Người lái xe Australia (NRMA) chỉ trích các tập đoàn dầu mỏ đang vin vào tâm lý hoảng loạn để trục lợi, khi giá bán buôn nhích nhẹ nhưng giá bán lẻ lại tăng phi mã, đẩy gánh nặng trực tiếp lên vai các hộ gia đình.

Trước tình hình này, giới chức sở tại khuyến cáo người dân ngừng tâm lý mua gom, khẳng định lượng dự trữ quốc gia vẫn đủ cung ứng đến hết tháng 5.