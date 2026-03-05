Giá xăng dầu hôm nay 5/3: Lên đỉnh, xăng dầu trong nước chiều nay tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 5/3: Dầu thô vẫn tăng mạnh

Cập nhật hồi 6 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) sáng 05/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng vọt lên mức 76 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng, tương đương mức tăng 2,02% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 82,4 USD/thùng, tăng 1 USD/thùng, tương đương mức tăng 1,26% so với phiên liền trước.

Người dân Hà Nội ồ ạt đi đổ xăng do lo ngại giá điều chỉnh chiều nay 5/3 (Ảnh: AL).

Mặc dù cường độ tăng giá xăng dầu không cao như 3 phiên trước nhưng xu hướng tăng giá vẫn diễn ra đối với dầu thô trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn nóng bỏng, kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Tính đến ngày hôm nay 5/3, bình quân giá dầu thô tháng 3 tăng từ 20% đến 22% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 14,7% đến gần 19%.

Trang Trading Economics nhận định ghi nhận sự sụt giảm nhẹ của giá dầu lần đầu tiên kể từ khi xung đột trực tiếp bắt đầu, khi các cam kết của các nước về việc bảo vệ các tuyến đường thương mại đã làm giảm bớt nỗi lo ngại về nguồn cung tức thời.

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện đã làm tê liệt hoạt động giao thông thương mại qua eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo sẽ "đốt cháy" bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua.

​​Bất chấp những lời hứa của Mỹ về việc hộ tống hải quân, các chủ tàu lớn vẫn neo đậu, duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đáng kể khi thị trường chờ đợi một biện pháp bảo hiểm liên bang hỗ trợ hoạt động.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Ali Bahreini, phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán gián tiếp nào với Washington, nói rằng ngôn ngữ duy nhất còn lại là phòng thủ sau các cuộc tấn công giết chết các lãnh đạo cấp cao của Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 5/3: Xăng dầu trong nước dự đoán tăng trên 2.500 đồng/ lít

Giá xăng dầu hôm nay 5/3 vẫn niêm yết theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 26/2. Tuy nhiên, trước bối cảnh thị trường dầu thô thế giới tăng nhiều phiên liên tiếp, nhiều doanh nghiệp đầu mối, chuyên gia xăng dầu dự đoán giá xăng dầu thành phẩm trong nước có thể sẽ tăng từ 1.400 đồng/ lít lên 2.500 đồng/ lít, kg tuỳ loại.

Hiện, giá xăng dầu trong nước bán ra theo phiên điều chỉnh ngày 26/2, trong đó: - Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.523 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít;- Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 19.279 đồng/lít; - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Về cơ sở giá, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).