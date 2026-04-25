Thị trường vàng thế giới tẻ nhạt quanh vùng 4.600 - 4.900 USD

Sau giai đoạn thu hút sự chú ý và nhiệt tình chưa từng có vào đầu năm, thị trường vàng đã bước vào thời kỳ trầm lắng hơn — nói thẳng ra là khá nhàm chán.

Khối lượng giao dịch đã giảm trong những tuần gần đây khi giá dao động trong biên độ rộng từ 4.600 đến 4.900 USD/ounce. Bất chấp căng thẳng địa chính trị kéo dài và lo ngại kinh tế gia tăng, thị trường dường như thiếu động lực đủ mạnh để thúc đẩy các vị thế ngắn hạn.

Lo ngại lạm phát quay trở lại đã đẩy kỳ vọng lãi suất lên cao hơn, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và khiến các đợt mua gom vàng tăng trở lại. Ngược lại giới đầu tư cũng tỏ ra e ngại khi đặt cược vào xu hướng giảm của giá vàng.

Thị trường vàng thế giới tẻ nhạt những ngày gần đây (ảnh minh họa).

Theo giới phân tích, không khí giao dịch trầm lắng, tẻ nhạt phản ánh cách thị trường vàng đang vận hành hiện nay. Dù giá tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong một hệ thống tài chính ngày càng chịu nhiều áp lực. Giai đoạn tích lũy hiện tại không cho thấy sự suy giảm, mà là sự thay đổi trong cách sử dụng vàng của giới đầu tư.

Các báo cáo đánh giá của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy những nỗ lực tiếp tục nhằm phân loại vàng là tài sản thanh khoản chất lượng cao (HQLA). Nếu được công nhận, vàng sẽ được xếp ngang hàng với tiền mặt và trái phiếu chính phủ về mặt quy định.

Mặc dù giá vàng đã giảm so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng Giêng, mặt bằng giá vẫn ở mức cao và nhu cầu toàn cầu vẫn bền bỉ. Những rạn nứt địa chính trị cũng tiếp tục là mối đe dọa chưa được đánh giá đầy đủ đối với ổn định kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vàng ngày càng được xem không chỉ là công cụ phòng vệ trước một kịch bản kinh tế riêng lẻ, mà còn là bảo hiểm trước các rủi ro hệ thống rộng lớn hơn.

Nhu cầu tiềm ẩn này thể hiện rõ trong hoạt động của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Vào tháng 3, khi giá vàng trải qua đợt giảm mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua vàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm. Việc giá giảm được xem là cơ hội, thay vì tín hiệu cảnh báo. Điều này phần nào lý giải vì sao vàng vẫn có thể duy trì gần mức đỉnh lịch sử ngay cả khi đà tăng đã chậm lại.

Dù biến động ngắn hạn đôi lúc làm gián đoạn mối tương quan giữa vàng và các tài sản khác, kim loại quý này vẫn giữ vai trò là công cụ đa dạng hóa dài hạn. Trên khung thời gian dài hơn, việc vàng không tạo ra lợi suất cao trở nên ít bất lợi hơn so với những chu kỳ lãi suất ngắn hạn. Không giống phần lớn tài sản tài chính, vàng không mang rủi ro đối tác — một đặc điểm ngày càng có giá trị trong thời kỳ bất ổn hệ thống.

Đợt điều chỉnh gần đây không thể hiện sức mạnh của vàng đã suy yếu. Thay vào đó, thị trường dường như đang hấp thụ mặt bằng giá cao hơn mà không tạo ra áp lực bán đáng kể. Việc vàng quay trở lại trạng thái giao dịch ổn định, đi ngang có thể là tín hiệu của sự vững chắc, chứ không phải trì trệ.