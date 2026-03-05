Hà Nội: Ô tô, xe máy nườm nượp xếp hàng chờ đổ xăng dầu do lo ngại giá tăng

Khảo sát của PV Dân Việt sáng nay 5/3 trên địa bàn Hà Nội cho thấy, hiện tượng người dân xếp hàng dài đổ xăng có diễn ra tại một số điểm bán lẻ xăng dầu trên phố Láng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phạm Văn Đồng...

Tại hai điểm bán lẻ xăng dầu trên đường Phạm Văn Đồng, sáng nay phần lớn xe ô tô con, ô tô tải xếp hàng đổ xăng, dầu. Trao đổi với PV Dân Việt, ông V.V.T, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội cho biết: "Tôi đổ đầy bình, chi phí hơn 1 triệu đồng vì tiện xe hết xăng và cũng lo ngại giá xăng dầu bán lẻ lên cao".

Theo ông T, "nếu đổ đầy bình có thể tiết kiệm từ 100.000 đế 200.000 đồng".

Thực tế, cung ứng xăng dầu vẫn ổn định, không có hiện tượng cây xăng, đại lý bán lẻ thông báo hết xăng dầu. Việc có hiện tượng xếp hàng cục bộ ở một số điểm, một số thời gian trong mấy ngày gần đây là do lo ngại của người dân khi giá dầu thô tăng cao, khiến giá xăng dầu thành phẩm sẽ tăng vào phiên điều chỉnh chiều nay 15 giờ ngày 5/3.

Bà Phạm Thị Lan Hương, phụ trách một cửa hàng xăng dầu trên phố Phạm Văn Đồng, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội cho biết: "Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công Thương, các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống của chúng tôi đều duy trì cung ứng xăng dầu 24/24 giờ trong ngày. Lượng xăng dầu cung ứng ổn định cho người dân ở các thời điểm. Chiều 4/3 và đầu giờ sáng 5/3 và có thể thời điểm trưa nay 5/3 có thể người dân sẽ đổ xô đi đổ xăng dầu do lo ngại điều chỉnh giá, chúng tôi đã cắt cử nhân viên phân luồng, phục vụ khách hàng".

Bà Hương khuyến cáo người dân khi đến đổ xăng dầu vào các khung giờ thấp điểm và không đổ xô theo hiệu ứng đám đông vì xăng dầu vẫn đủ cung ứng cho các đại lý.

Trước đó, thông tin với báo chí Petrolimex cho biết do hạn chế nguồn cung dầu thô, một số nước và nhà máy sản xuất dừng xuất khẩu để đảm bảo nguồn cung trong nước sẽ dẫn đến khó khăn trong việc tạo nguồn, đẩy giá dầu và phụ phí thị trường lên cao.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm, cước vận chuyển tăng tương ứng khiến cho giá vốn, chi phí kinh doanh tăng theo. Không loại trừ khả năng bất khả kháng, các hợp đồng term không giao được hàng.

Trước tình hình đó, Petrolimex đã báo cáo Bộ Công thương về tình hình đảm bảo nguồn cung, đồng thời đã có kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung trong tình hình hiện nay.

Trong đó, tồn kho toàn bộ hệ thống của Petrolimex đầu tháng 3/2026 theo đúng Nghị định kinh doanh xăng dầu, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho hệ thống phân phối.

Petrolimex chủ động trong công tác tạo nguồn hàng tháng năm 2026 với 2 nhà máy lọc dầu trong nước và nhập khẩu đủ đáp ứng theo kế hoạch, đồng thời tăng cường đưa xăng dầu về trong 10 ngày đầu tháng 3 khoảng 50% lượng hàng nhập tạo nguồn của tháng.

Petrolimex cũng đã chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Petrolimex trên toàn quốc phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, lên phương án điều độ và triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trong hệ thống phân phối của Petrolimex.