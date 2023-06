Nam thanh niên mua hàng chục bộ nghe lén, camera siêu nhỏ từ nước ngoài, mang về Hà Nội bán giá 6 triệu để phục vụ gian lận thi THPT Quốc gia

Ngày 27/6, trao đổi nhanh với phóng viên Gia đình & Xã hội, đại diện lãnh đạo Đội QLTT số 11 (Cục QLTT TP Hà Nội) cho biết, Đội vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn ngay trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia.

Vụ việc được phát hiện vào chiều ngày 26/6, khi đối tượng N.Đ.G (SN 1990, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Khi đang chuẩn bị giao dịch thiết bị nghe lén, camera siêu nhỏ để phục vụ gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia, đối tượng N.Đ.G đã bị phát hiện cùng nhiều tang vật. (Ảnh: Đội QLTT số 11 cung cấp)

Đội trưởng Đội QLTT số 11 cho biết, tang vật thu giữ gồm 10 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại Nokia đã được kết nối dây dẫn có gắn 1 micro nhỏ và 10 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ, kích thước khoảng 2mm, cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ gian lận trong thi cử.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.Đ.G khai nhận, khi sử dụng, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi.

Bộ thiết bị camera siêu nhỏ dạng cúc áo giúp tự động quay, chụp ảnh gửi đề thi ra ngoài, nhóm bên ngoài sẽ nhận video, ảnh đề thi qua phần mềm. Sau khi giải đề xong sẽ đọc đáp án vào bên trong qua tai nghe siêu nhỏ.

Đối tượng khai nhận, từ năm 2018, do nắm bắt được việc nhiều sinh viên, người lao động có nhu cầu mua, sử dụng các loại thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật để phục vụ việc thi cử, nên N.Đ.G đã liên hệ đặt hàng từ nước ngoài thông qua mạng internet để mua, lắp đặt, kinh doanh các loại thiết bị ngụy trang siêu nhỏ trên.

Đến nay, đối tượng đã bán được hàng trăm bộ thiết bị với giá từ 1 - 6 triệu đồng/thiết bị.

Đội trưởng Đội QLTT số 11 cho biết: "Nhận định ban đầu là đối tượng N.Đ.G có hành vi bán thiết bị gian lận thi cử cho những người cần và dấu hiệu liên quan đến đường dây buôn bán, kinh doanh các thiết bị gian lận thi cử từ Lâm Đồng. Lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật".

