Mực, bạch tuộc Việt Nam hút hàng ở Thái Lan

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, với kim ngạch 33 triệu USD, Thái Lan hiện là thị trường đơn lẻ lớn thứ tư của Việt Nam nửa đầu năm, chiếm 10% tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc.

Xuất khẩu tăng trưởng hai con số trong cả hai quý đầu năm, phản ánh nhu cầu ổn định và đang trên đà mở rộng. Mực tiếp tục là mặt hàng chủ lực, mang về 32,5 triệu USD, tăng 35,6%. Trong đó, mực khô, nướng, sấy ăn liền thu hơn 30 triệu USD, tăng gần 30%. Chúng được khách hàng Thái Lan ưa chuộng nhờ tính tiện lợi, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.

Bạch tuộc tươi sống đánh bắt ở Phan Thiết (cũ). Ảnh: Việt Quốc

Trong khi đó, kim ngạch xuất mực sống, tươi và đông lạnh tăng đột biến 254%, cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu dùng tươi đang tăng mạnh. "Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước mở rộng phạm vi sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường này", Vasep nhận định.

Ngoài ra, dù chiếm tỷ trọng nhỏ về giá trị, xuất khẩu bạch tuộc chế biến cũng tăng 250%. Bạch tuộc khô, muối, sống, tươi hoặc đông lạnh tăng trên 43%.

Theo VASEP, Thái Lan là thị trường có nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn, đặc biệt là mực, bạch tuộc. Ngoài ít rào cản kỹ thuật, thị trường này còn có thị hiếu gần gũi với Việt Nam, ưa chuộng mực khô, tươi sống và bạch tuộc chế biến mà Việt Nam có thế mạnh.

Hiệp hội dự báo xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Thái Lan tiếp tục tăng trưởng tốt các tháng tới. Với vị trí gần gũi và tiềm năng rõ rệt, thị trường này được đánh giá là hoàn toàn có thể trở thành "một trong những thị trường trọng điểm" đối với ngành hàng mực, bạch tuộc Việt Nam giai đoạn tới.

Tuy nhiên, cạnh tranh cũng đang gia tăng khi nước này đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung từ Trung Quốc, Argentina, Ấn Độ với giá thành sản phẩm thấp hơn. Do đó, doanh nghiệp cần chủ động gia tăng chế biến sâu, xây dựng chuỗi cung ứng, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và chi phí để duy trì lợi thế, theo Vasep.