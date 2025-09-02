Tin kém vui cho hàng chục triệu người Việt Nam về giá gas tháng 9/2025

Thông tin mới nhất về thị trường gas Việt Nam, giá gas tháng 9/2025 bán lẻ trong nước đảo chiều tăng nhẹ, sau 3 tháng liên tiếp giảm. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ có 1 lần tăng, 5 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá bán.

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 9/2025 tại thị trường Hà Nội là 417.400 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.669.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 1.300 đồng/bình 12kg và 5.200 đồng/bình 48kg (đã bao gồm VAT).

Theo đại diện Tổng Công ty Gas Petrolimex cho biết, giá gas tháng 9 tăng là do biến động tỷ giá USD/VND cho dù hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 9 ở mức 505 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 8. Vì vậy, Tổng Công ty Gas Petrolimex thực hiện điều chỉnh mức tăng tương ứng.

Giá gas tháng 9/2025 bán lẻ trong nước tăng (Ảnh minh họa).

Việc giá gas trong nước tăng từ ngày 1/9/2025 là một thông tin không tích cực với thị trường và người tiêu dùng, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm lớn của người dân.

Trên thị trường thế giới, tính đến 17h50 ngày 31/8 (giờ Việt Nam), giá khí tự nhiên LNG tại thị trường Mỹ giao dịch ở ngưỡng 3,02 USD/mmBTU, tăng 2,46% so với giá trước đó.

Nguyên nhân giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Mỹ tăng là do dự trữ khí đốt nhỏ hơn dự kiến, sản lượng hàng ngày giảm gần đây và lưu lượng khí đốt đến các nhà máy xuất khẩu LNG tăng.

Giá gas thế giới được tính theo giá tham chiếu CP gas (Contract Price), được công bố bởi các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP gas thế giới thường công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau.

Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước. Theo đó, biến động giá gas trong nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh, biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng…